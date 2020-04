Inteligentna toaleta zeskanuje i wykryje raka odbytu

"Smart-toalety" są już dostępne na rynku od lat, jednak ich możliwości bledną w porównaniu z prototypem budowanym przez zespół dr Sanjiva Gambhira ze Standford University. Skanując ludzkie odchody, inteligentna toaleta będzie w stanie wykryć różne rodzaje nowotworów, takie jak jelita grubego czy związane z układem moczowym, jak no. rak prostaty, a także choroby nerek.

Inteligentna ubikacja dr Gambhira została pomyślana, jako "dodatek" do zwykłych ubikacji, które mamy w domach. Jest to zestaw czujnik, sensorów i kamer, które w czasie rzeczywistym badają próbki, a następnie wysyłają wyniki do chmury obliczeniowej.

Dr Gambhir przyznaje, że jego pomysł, nad którym pracuje od 15 lat, często spotyka się ze śmiechem i lekceważeniem, ale mimo to się nie poddaje. Naukowiec argumentuje, że z ubikacji korzysta każdy, a możliwość wczesnego wykrycia choroby pozwoli skuteczniej z nią walczyć.

Kluczowym elementem toalety jest skaner odbytu, na podstawie którego identyfikowana jest osoba z niej korzystająca. W końcu z jednej ubikacji w domu korzysta kilka osób, a dane muszą być przyporządkowane do każdej z osobna. Dr Gambhir argumentuje, że "odcisk odbytu" jest tak samo unikatowy, jak odcisk palca czy wzór siatkówki oka.

Obecnie zespół naukowców Dr Gambhira pracuje nad drugą wersją prototypu inteligentnej ubikacji, która ma być wyposażona w bardziej zaawansowane metody badania próbki kału, a także spersonalizowane testy moczu dla diabetyków i osób o predyspozycjach do nowotworu pęcherza.