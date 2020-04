An-225 nad Polską. Zobacz zdjęcia i filmy z przelotu

Na serwis WP #dziejesie otrzymaliśmy zdjęcia, przedstawiające An-225 nad Polską. Czytelnik z Zamościa uchwycił moment, gdy gigant przelatywał nad wschodnim niebem:

An-225 udało się również zobaczyć w Lublinie:

Nagrania i zdjęcia pojawiły się też na Twitterze:

Warszawskie lotnisko przygotowało transmisję na żywo, by miłośnicy lotnictwa nie musieli fatygować się na miejsce — w obecnych warunkach nie jest to najlepszy pomysł. Niektórzy jednak załapali się na moment, kiedy gigant zbliżał się do płyty lotniska:

An-225 "Mrija" ("Marzenie") przyleciał do Polski z Chin z odzieżą ochronną i sprzętem medycznym dla polskich lekarzy i szpitali, które walczą z epidemią koronawirusa. Na pokładzie znalazło się m.in. 7 mln maseczek ochronnych.