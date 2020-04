Kawa z McDonald’s wysoko nad ziemią w koszyku. To improwizowany odbiór dronem w USA

Na niecodzienny pomysł wpadł niejaki Joe z Waszyngtonu. Aby w obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 zostać w domu i niepotrzebnie nie wychodzić poza swoją posesję, wysłał swojego drona do McDonald’s. Latający sprzęt przeleciał spory kawałek i zawisnął przy wejściu do lokalnego oddziału McDonald’s.

Jeden z pracowników poszedł i włożył świeżą kawę do koszyka podczepionego na lince pod dronem. Później dron wzbił się wysoko w powietrze i przeleciał spory kawałek powracając do swojego właściciela, który wyjął kubek z przyczepionego nosidełka. W międzyczasie zadzwonił do McDonald’s informując o swojej nietypowej metodzie odbioru.

Odbiór "lotniczy" z McDonald's

Użytkownik o nicku u/1us1 umieścił wideo z tej podróży w serwisie Reddit. Niestety jest lekko przycięte i ma pokazanej całej trasy, ale największe wrażenie robi wzbicie się drona na tak dużą wysokość z kubkiem kawy.

Niektóre firmy zaczęły już testowo używać dronów w dostawach, ale to ograniczone i oficjalne przedsięwzięcia. Tutaj mamy do czynienia z prywatną inicjatywą, pomysłowością w obliczu obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19. Film można znaleźć pod tym linkiem.

Źródło: Reddit