Smart dozownik do wina Albicchiere. Dobra temperatura i smaczne wino nawet przez 6 miesięcy

Jak nie trudno było się domyślić, stoi za nim zespół Włochów, a konkretnie z regionu Corciano. Albicchiere, albo krócej Albi, to wyspecjalizowany system przechowywania i dozowania wina w optymalnych warunkach. Zachowuje swoje walory nawet przez 6 miesięcy. Jeśli np. używamy wina tylko co jakiś czas do gotowania, to nie zmarnuje się po jego pierwszym skorzystaniu z odrobiny na kulinarne potrzeby.

Wino jak ze świeżo otwartej butelki przez wiele miesięcy

Tak długi czas według pomysłodawców jest aż 8 razy dłuższy niż przy zastosowaniu innych metod przechowywania otwartych win. System nie stosuje żadnych konserwantów, po prostu korzysta z dedykowanych szczelnych pojemników na wino i odpowiednio dobiera temperaturę.

Można napić się jedną lampkę i mieć dalej idealne wino przez długi czas. Urządzenie dobiera parametr temperatury trunku w zależności od otagowania NFC danego produktu. Automatycznie rozpoznaje wino i dobiera ustawienie według zaleceń producenta. W zależności od różnych rodzajów może to być od 4 do 20 stopni Celsjusza. Albi da się też przestawić ręcznie.

Wina wybrane przez Albicchiere lub dowolne inne

Czy jesteśmy skazani na selekcję win od Albi i wyłącznie ich specjalne pojemniki? Nie. Są wielokrotnego użytku, możemy do nich przelać swoje trunki i również cieszyć się świeżością dowolnego tradycyjnie kupionego wina. Nawet poza domem np. w ogrodzie — to przenośny sprzęt z własnymi akumulatorami.

Albi współpracuje z aplikacją, a nawet ze smart asystentami. Możemy ręcznie obsługiwać sprzęt przez jego panel dotykowy, zdalnie telefonem lub wypowiedzieć komendę, aby Albi napełniło winem wcześniej podstawiony kieliszek. Dzięki apce możemy też zamówić nowe wina, czytać o nich informacje czy sprawdzać stan naszego urządzenia czy dokonywać korekty ustawień.

Akcja Albicchiere: Smart Wine Preservation & Dispenser już dobiła do wymaganego progu na Indiegogo. Możemy zamówić zestaw pojedynczego dozownika Albi z ładowarką i 10 pojemników z winem, a do tego jednym wymiennym panelem zmieniającym nieco wygląd obudowy — za 285 euro (około 1300 złotych). Dostępne są też paczki z większą liczbą Albi, paneli (nawet customowym z własnym logo) czy pojemników z winem. Wysyłki będą odbywały się w październiku.

Źródło: Indiegogo