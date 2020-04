Monster X to uniwersalna ogromna stacja ładowania. Prąd jak z gniazdka i doładowanie solarne

W obecnym czasie nie można biwakować czy wyjechać na kilka dni na łono natury, ale na takie wypady Monster X nadaje się idealnie. To duże i ciężkie pudło, ale zapewnia aż 1300 Wh (dokładnie 1287 Wh — 345600 mAh) i moc 2000 W AC, choć zaopatrzone nawet w ładowarki USB dla smartfonów czy różnych akcesoriów.

Ma nawet panel z pokazanymi parametrami stanu ogniw — zobaczymy jak długo będzie się ładować, dostarczać prąd, jaki jest poziom baterii czy ile obecnie pobiera lub oddaje mocy. Może dostarczyć prąd jednocześnie do 11 sprzętów czy być zarządzany z poziomu aplikacji na smartfonie.

Jak z sieci elektrycznej lub ładowarki USB

Do dyspozycji mamy 4 standardowe gniazdka jak w domowej instalacji elektrycznej (wersja USA, ale też międzynarodowa pasująca do sprzętów z Polski) z zachowaniem sinusoidalnego prądu przemiennego, 2 porty USB z szybkim standardowym ładowaniem, kolejne 2 zgodne z QuickCharge, a także 2 gniazda 60 W USB-C Power Delivery.

Ładowanie tego potwora nie jest też wielkim wyzwaniem. Stosując kilka metod dostarczania prądu (DC, AC i solarnie) można napełnić jego ogniwa od 0 do 80 proc. zaledwie w 3 godziny, a w 4 do 100 proc. Jak na tak ogromną pojemność, to naprawdę szybko. Co ważne, Monster X współpracuje także z w zasadzie dowolnymi panelami słonecznymi, a zestawy proponowanych mogą być zakupione razem z Monster X. To pozwala uniezależnić się od prądu z sieci i obozować w głuszy naprawdę wiele dni.

Włącz lodówkę, naładuj laptopa, a nawet auto elektryczne

Według producenta Monster X potrafi podtrzymać 50 calowy telewizor nawet przez 12 godzin, lodówkę przez 32 godziny, a nawet naładować elektryczny samochód np. Teslę do przejechania 10 kilometrów. Takie możliwości robią naprawdę duże wrażenie. To zasługa wbudowanych akumulatorów, które zostały zaadaptowane właśnie z Tesli.

Wysyłki Monster X będą odbywały się w czerwcu. Podczas trwania kampanii na Indiegogo można zamówić omawianą stację ładowania solo, w wielosztukach lub w zestawach z panelami solarnymi. Ceny zaczynają się od 5972 dolarów hongkońskich (około 3170 złotych) jako sam Monster X i od 6197 dolarów hongkońskich (mniej więcej 3290 złotych) z jednym panelem solarnym.

Źródło: Indiegogo