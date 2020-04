Rick and Morty powrócą niedługo. W nowym odcinku pojawi się nawiązanie do gry, którą wydali Polacy

Premierę dalszej części czwartego sezonu "Rick and Morty" zaplanowano na 3 maja. Jednak już teraz ujawniono nazwy kolejnych odcinków. W kolejności od szóstego są to "Never Ricking Morty", "Promortyus", "The Vat of Acid Episode", "Childrick of Mort", "Star Mort: Rickturn of the Jerri".

Nie tylko ostatni jest popkulturowym nawiązaniem. Epizod 9 odnosi się do gry, której wydawcą jest polskie 11bit studios - "Children of Morta". O co w niej chodzi?

W Children of Morta, grze RPG akcji charakteryzującej się podejściem do rozwoju postaci znanym z gatunku rogue-lite, wcielasz się nie w jedną postać, lecz w całą wyjątkową rodzinę bohaterów. Powalaj hordy wrogów w iście hackandslashowym stylu, przedzierając się przez proceduralnie generowane lochy, jaskinie i krainy, i poprowadź rodzinę Bergsonów, ze wszystkimi ich wadami i zaletami, do walki przeciwko nadciągającemu Zepsuciu. Czytaj więcej

Docenienie produkcji nie dziwi - "Children of Morta" to jedna z najlepszych gier 2019, z średnią ocen na portalu Metacritic wynoszącą 82/100 od mediów i 8.3/10 od grających. Twórcy rzecz jasna z takiej promocji się cieszą:

Podobnych popkulturowych smaczków w "Rick and Morty" jest więcej. Jeden z odcinków nazywał się "Bliskie spotkanie Rickowego stopnia", inny - "Rattlestar Ricklactica". Pod względem nazewnictwa autorzy nie zbaczają z obranej drogi, oby pod względem jakościowym było podobnie. W końcu to "Rick and Morty" to dla wielu jedna z najlepszych produkcji ostatnich lat.