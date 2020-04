Twórca systemu Cyberpunk ma już 66 lat. Mike Pondsmith położył podwaliny pod Cyberpunka 2077

Autor Cyberpunka współtworzył też takie systemy jak Mekton i Castle Falkenstein. Pomagał nawet przy pracach nad podręcznikami do Dungeons & Dragons i Star Wars Roleplaying, a także w dziedzinie gier planszowych czy wideo. Choć oczywiście jest najbardziej znany jako ojciec Cyberpunka (wydanego w 1988 roku) i jego usprawnionej edycji pod nazwą Cyberpunk 2020 (1990 rok). Ten ostatni stał się podwaliną pod zbliżającą się ku premierze grę wideo Cyberpunk 2077.

Gry fabularne od każdej strony

Pondmith jest wszechstronną postacią w swojej dziedzinie — czyli gier fabularnych i innych przejawach podobnej rozrywki. Sporo czasu spędził nad grami wideo jako Design Manager w Microsofcie, później w Monolith Productions. Wielu fanów Cyberpunka na pewno nie zdaje sobie z tego sprawy, że maczał palce np. w MechCommander 2 i The Matrix Online.

To co prawda już czas przeszły, ale doświadczenie w projektowaniu gier pozwoliło Pondsmithowi dostać posadę wykładowcy na Wydziale Projektowania i Produkcji Gier w DigiPen Institute of Technology w Redmond. Dzięki niemu studenci mogli doskonalić się w projektowaniu gier, a także zgłębiać ich historię. Mike nie zagrzał tam długo miejsca, bo prowadził wykłady jedynie w 2010 i 2011 roku.

Talent w przekazywaniu wiedzy i doświadczeń nie został zmarnowany. Autor Cyberpunka 2020 od wielu lat regularnie gości na różnych konwentach w tematyce gier fabularnych, a jego opowieści mówiące o udziale w wielu edycjach Gen Con stały się ważnymi elementami książki 40 Years of Gen Con napisanej przez Ernesta Garyego Gygaxa. Tak, mowa o współtwórcy systemu Dungeons & Dragons, więc to kolejny smaczek w całej historii.

Ojciec Cyberpunka 2020 i chrzestny Cyberpunka 2077

Najnowsza działalność Pondsmitha, to oczywiście branie udziału w pracach nad Cyberpunkiem 2077. Jego rola jest o wiele większa niż Andrzeja Sapkowskiego przy serii The Witcher. Polski pisarz w zasadzie tylko udzielił licencji na korzystanie z jego dokonań jako materiału źródłowego do cyklu Wiedźmina, za to Podsmith faktycznie angażuje się w Cyberpunka 2077.

Wraz z ekipą CD Projekt RED pojawia się czasem na imprezach branżowych będąc jedną z twarzy projektu, ale też doradza pracownikom studia i podsuwa swoje pomysły. To jeszcze mocniejsza współpraca z autorami gry niż chociażby ta, w którą był zaangażowany Dmitrij Głuchowski przy okazji tworzenia gier z serii Metro 2033.

Pierwsza zapowiedź Cyberpunka 2077 dla dziennikarzy, której gościem był też sam Pondsmith, odbyła się w warszawskiej siedzibie CD Projektu bez żadnej pompy. Jedynie jako mała poboczna aktywność na spotkaniu dla mediów z okazji premiery zupełnie innej, obecnie niewiele znaczącej gry, której polskim wydawcą był CD Projekt. A teraz to właśnie Cyberpunk 2077 jest jednym z najgorętszych tematów w branży gier i przenika do świadomości ludzi niekoniecznie tak dobrze związanych z elektroniczną rozrywką.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to urodzony w 1954 roku Mike Pondsmith doczeka się wydania gry wideo firmowanej swoim systemem RPG jeszcze w tym roku. Właśnie wczoraj świętowaliśmy jego urodziny, więc obecnie planowana data wejścia Cyberpunka 2077 do sklepów (17 września 2020 roku) wypada mniej więcej 5 miesięcy po jego 66 urodzinach, które obchodził 14 kwietnia.

Źródło: wikipedia, cyberpunk fandom, własne