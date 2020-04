Szadź wkrótce na Player.pl. Platforma coraz bardziej zaczyna przypominać polskiego Netfliksa

Fabuła serialu skupia się wokół śledztwa prowadzonego przez komisarz Agnieszkę Polkowską (Aleksandra Popławska). Gdy w pobliżu Opola zostają znalezione zwłoki młodej dziewczyny policja przypuszcza, że może to być zbrodnia na tle religijnym. Szczególną uwagę zwraca pozostawiony na ciele ofiary medalik z figurką Serafina. Wszystko wskazuje również na to, że sprawcą jest seryjny morderca. Śledztwem zaczyna interesować się Komenda Wojewódzka, która wysyła na miejsce komisarza Mrówca (Bartosz Gelner). Początki jego współpracy z Polkowską nie będą należały do najłatwiejszych. W tym czasie Piotr Wolnicki (Maciej Stuhr) rozpoczyna kolejne zajęcia na uczelni. Jego uwagę zwraca jedna ze studentek.