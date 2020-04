MiniPC na Windows 10 zmieści się w dłoni. Chuwi LarkBox to malutka kostka

Nie wiemy wiele na temat zbliżającego się miniPC Chińczyków, ale firma opublikowała na Twitterze post prezentujący nowe urządzenie. Od razu uderzają jego niewielkie rozmiary. Intel NUC, który jest również linią niewielkich miniPC, wydaje się przy nim gigantem.

MiniPC zmieści się nawet w kieszeni

Chuwi LarkBox bez problemu zmieści się w dłoni i można szacować jego wielkość (poza o wiele większą grubością) na mniej więcej porównywalną z 2 pudełkami z zapałkami. Nie znamy na razie szczegółów specyfikacji tego miniPC, choć rąbka tajemnicy uchyliło chwilę później samo Chuwi w odpowiedzi na pytanie pod swoim wpisem na Twitterze.

Ten malutki komputerek będzie opierał się o "8th gen Gemini Lake N4100". To dokładnie Intel Celeron Processor N4100 o czterech rdzeniach taktowanych zegarem 1,1 GHz (do 2,4 GHz w trybie boost) i TDP zaledwie 6 W. Jest także zaopatrzony we wbudowaną kartę graficzną Intel UHD 600. Jako serce prostego komputera do oglądania filmów nawet w 4K, słuchania muzyki, przeglądania zdjęć czy prostego oglądania stron powinien wystarczyć, choć szału nie będzie.

Chuwi LarkBox wciąż jest w dużej mierze tajemnicą

Niestety nie wiemy co jeszcze znajdzie się we wnętrzu Chuwi LarkBox, ani jaka będzie jego cena. Dla porównania można przytoczyć specyfikację dość podobnego wizualne i bazującego również na Intel Celeronie N4100 minikomputera ECS Liva Q2. Możemy w nim znaleźć 2 lub 4 GB RAM LPDDR4, 32 lub 64 GB pamięci dyskowej eMMC, slot microSD, WiFi ac, Bluetooth 4.1 i różne porty, w tym USB 2.0 i USB 3.1 Gen 1.

Oczywiście to tylko pewien pogląd na możliwe pełne parametry Chuwi LarkBox. Poza procesorem podzespoły mogą okazać się zupełnie inne niż w przypadku przytaczanego miniPC firmy ECS. Jednak zastosowanie podobnie jak w Liva Q2 nie tak pojemnej pamięci eMMC i niewielkiej ilości RAM według zagranicznych mediów czy komentatorów wydaje się całkiem prawdopodobne. Wszystko wskazuje też na to, że na komputerze zobaczymy fabrycznie (lub przynajmniej będzie można ręcznie zainstalować) Windowsa 10.

