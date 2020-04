HBO Go: Miasteczko Twin Peaks już niedługo zniknie z oferty

Jak zauważył serwis upflix.pl, tylko do końca miesiąca na platformie HBO Go można oglądać serial "Miasteczko Twin Peaks". Wraz z początkiem maja znikną dwa sezony kultowej produkcji Davida Lyncha.

Pocieszeniem może być fakt, że nadal będzie można oglądać "Twin Peaks" - a więc powrót serialu, który miał swoją premierę w 2017 roku. Akcja rozgrywa się 25 lat po wydarzeniach znanych z "Miasteczka Twin Peaks".

Jeszcze niedawno obchodziliśmy piękną rocznicę, a dziś okazuje się, że to ostatnia szansa, by nadrobić zaległości lub przypomnieć sobie tę wyjątkową opowieść.

Z HBO Go zniknie więcej filmów i seriali, w tym inne klasyki, jak "Paragraf 22" czy "Taksówkarz". Oto ich lista (za portalem upflix.pl) - wszystkie dostępne są jedynie do 30 kwietnia:

[list]

Aleksander — okropny, straszny, niezbyt dobry, bardzo zły dzień Desperado Droga na Marsa Filmy i gwiazdy Footloose Jęk czarnego węża Motyle Mój przyjaciel Delfin Nadal kryję się z paleniem Nasz Jake Nico, 1988Obrońcy Skarbów OgraniczeniaOpowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do ŚwituParagraf 22Pieśń jeziora Sway Prawo stopy i pięściProjekt Rio 2 Rozstania i powroty Sharon 1.2.3. Tajemnice lasu Taksówkarz Wichrowe Wzgórza Wtedy im pokażęZabijanie na śniadanie ZamaZmiana pasa

Póki co nie wiadomo, czy "Miasteczko Twin Peaks" przejmie jakaś inna internetowa platforma i czy serial dalej będzie można gdzieś w Polsce obejrzeć. Niby to klasyka, kto miał obejrzeć, ten dawno już to zrobił, ale zawsze smuci fakt, że takie tytuły znikają. Dla niektórych może to być kolejny dowód na to, że czasami tradycyjna dystrybucja okazuje się niezbędna. Zawsze mamy gwarancję, że ulubione tytuły będa pod ręką.