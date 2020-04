Biedronka reaguje na coraz częstszy problem. W ofercie sklepu pojawi się… maszynka do strzyżenia

Akcesoria do strzyżenia co jakiś czas trafiają do dyskontów, ale teraz kontekst jest zupełnie inny. Po maszynki sięgnąć będą musieli również ci, którzy zwykle szli z "problemem" do specjalisty. Teraz salony są zamknięte, więc potrzebni są domowi fryzjerzy.

Od poniedziałku 20 kwietnia w sieci sklepów Biedronka dostępna będzie maszynka do strzyżenia BaByliss Precision Cut – nowość z linii BaByliss MEN. Urządzenie zaoferuje 13 długości strzyżenia w zakresie 0,5–24 mm i będzie kosztować 99 zł.

Maszynka BaByliss Precision Cut o zasilaniu sieciowo-akumulatorowym zapewnia do 60 minut ciągłej pracy bezprzewodowej (na akumulatorze). Samo otrze maszynki można zdjąć i myć przepłukując je wodą. W zestawie z maszynką znajduje się etui dla wygodnego przechowywania.

Maszynkę kupimy od najbliższego poniedziałku — w ofercie będzie do 2 maja lub wyczerpania zapasów. A czy podobne oferty wprowadzają inne sieci?

W sklepie internetowym Lidla znajdziemy maszynki do strzyżenia, ale żadna z nich nie jest w promocji. Obniżka dotyczy jedynie "prostownicy do włosów z wyświetlaczem LED by Christina Aguilera", która teraz kosztuje 55,90 zł — to 20 proc. obniżka, bowiem normalnie za sprzęt zapłacić trzeba 69,90 zł.

W innych internetowych sklepach obniżek na maszynki do włosów nie widać. Najwyraźniej Biedronka jako pierwsza dostrzegła problem, którym w sieci dzieli się coraz więcej panów.