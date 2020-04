Czytaj PL przenosi akcję do sieci. Za darmo przeczytasz 30 książek

Na ulicach miast i na terenie przeróżnych festiwali można było natknąć się na kody QR, pozwalające pobrać e-booki i audiobooki. Niestety, w trakcie pandemii, kiedy wychodzenie z domu odpada, trudno zorganizować kolejną podobną akcję. Dlatego Czytaj PL nieco zmienia swoje zasady.

Spędzając czas w fizycznej izolacji, ale działając razem, ramię w ramię. Edycji specjalnej akcji Czytaj PL towarzyszy hasło #PolećDalej! Na ten trudny i wyjątkowy czas kwarantanny przygotowaliśmy dla was aż 30 darmowych książek w formie ebooków i audiobooków! Akcja trwa od 15 kwietnia do 3 maja! Czytaj PL

Jak dołączyć do akcji? Pobierz aplikację Woblink ze Sklepu Google lub App Store, zaloguj się na swoje konto lub zarejestruj nowe. Następnie kliknij w urodzinowy banner i korzystaj z darmowych ebooków i audiobooków całkowicie bez opłat.

Zła wiadomość dla użytkowników Kindle oraz PocketBooków — to nie jest promocja dla nich. Szczęścia mogą próbować właściciele czytników z Androidem, ale też nie ma gwarancji, że uda się pozyskać książki. Jeśli jednak nie przeszkadza wam czytanie na tablecie czy smartfonie, ciekawych tytułów nie brakuje:

Krzysztof Bochus, Lista Lucyfera (Skarpa Warszawska)

Stasia Budzisz, Pokazucha (Poznańskie)

M.M. Cabicar, Dziecko w wieku przedszkolnym (Stara Szkoła)

Max Czornyj, Ślepiec (Filia)

Olga Drenda, Wyroby (Karakter)

Katarzyna Gacek, Supercepcja (Znak Emotikon)

Grzegorz Gajek, Strażnicy starego lasu (Jaguar)

Nino Haratischwili, Kotka i generał (Otwarte)

Wojciech Jagielski, Na wschód od zachodu (Znak)

Joanna Jax, Milczenie aniołów. Prawda zapisana w popiołach. Tom 1 (Videograf)

Paweł Kapusta, Agonia (Wielka Litera)

Barbara Klicka, same same (we współpracy z Wolnymi Lekturami)

Rafał Kosik, Amelia i Kuba. Godzina duchów (Powergraph)

Tomasz Larczyński, Pocztówki z Iranu (Krytyka Polityczna)

Roma Ligocka, Jeden dobry dzień (Wydawnictwo Literackie)

Wiesław Łukaszewski, Wielkie i te nieco mniejsze pytania psychologii (Smak Słowa)

Monika Michalik, Bądź moim marzeniem (Znak)

Ota Pavel, Bajka o Rašce (Dowody na istnienie)

Edgar Allan Poe, Zagłada domu Usherów (we współpracy z Wolnymi Lekturami)

Piotr Rogoża, Niszcz, powiedziała (Marginesy)

Barbara Sadurska, Mapa (Nisza)

Annie M.G. Schmidt, Jaś i Janeczka. Tom 1 (Dwie Siostry)

Samantha Shannon, Czas żniw (SQN)

Natalia Sońska, Jagodowa miłość. Tom 1 (Czwarta Strona)

Natalka Suszczyńska, Dropie (Ha!art)

Robert J. Szmidt, Łatwo być Bogiem (Rebis)

Mark Twain, Przygody Tomka Sawyera (we współpracy z Wolnymi Lekturami)

Juliusz Verne, Piętnastoletni kapitan (Aleksandria)

Emilia Wituszyńska, Niebezpieczna gra (Wydawnictwo Kobiece)

Adam Zagajewski, Prawdziwe życie (a5)

Ostatnio e-booki cieszą się w Polsce coraz większą popularnością, więc tego typu akcje na pewno przyciągną kolejnych czytelników.