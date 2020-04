Ranking słuchawek do wideorozmów - jakie modele wybrać?

Przy wyborze odpowiedniego zestawu najlepiej zwrócić uwagę na produkty ze zintegrowanym mikrofonem, który eliminuje konieczność zaopatrzenia się w dodatkowe urządzenie. Zintegrowany moduł zbierający dźwięk nie musi być z najwyższej półki, jednak powinien być wystarczająco klarowny, aby rozmówca bez problemu nas słyszał.

Niezwykle ważnym aspektem jest wygoda. Słuchawki muszą pozwolić na bezproblemowe prowadzenie rozmowy przez dłuższy czas. Zestawy przeznaczone do wideorozmów powinny być komfortowe i nie uciskać uszu. Z tego względu skupiłem się na modelach wokółusznych, których używanie nie kończy się bólem małżowin — są całe schowane w nausznikach.

Słuchawki do wideorozmów powinny także izolować użytkownika od otoczenia — nie chcemy przecież, żeby rozpraszały nas odgłosy domowników albo współpracowników.

Bardzo dobrze w tej roli sprawdzą się… słuchawki dla graczy.

Lioncast LX20 — tani i dobry

Lioncast LX20 jest najtańszym modelem w tym zestawieniu, jednak nie dajcie zwieść się cenie. Dołączony mikrofon jest zaskakująco dobry jak na tę cenę. Dźwięk wprawdzie nie jest rewelacyjny, jednak do wideorozmów powinien być w pełni wystarczający. Słuchawki wyposażono w skórzane obicie. Konstrukcja jest wygodna i lekka — waży tylko 232 gramy.

cena: ok. 115 złotych

Steelseries Arctis 3 — dla tych, którzy szukają czegoś więcej

Słuchawki Steelseries 3 stoją poziom wyżej w stosunku do wymienionego Lioncasta. Dzięki poduszkom AirWeave uszy nie przegrzewają się i nie pocą. Producent obiecuje wysoki komfort użytkowania nawet przy dłuższych sesjach. Z kolei odłączany mikrofon ClearCast wyposażony został w redukcję szumów, dzięki czemu rozmówca nie uświadczy tak wielu niechcianych dźwięków.

cena: ok. 250 złotych

Logitech G Pro — z wytrzymałą konstrukcją

Firma Logitech zapewnia, że mikrofon modelu G Pro ma szerokie pasmo przenoszenia i potrafi klarownie przekazywać ludzki głos. Jest odłączany, co przydaje się w ewentualnym transporcie. Słuchawki wyposażono w wytrzymałe widełki oraz pałąk wykonany ze stali, co pozytywnie wpływa na wytrzymałość całości.

cena: ok. 400 złotych

HP Omen Mindframe — dla szukających chłodu

Ten zestaw z kolei wyróżnia się technologią aktywnego chłodzenia. Na czym ona polega?

W słuchawkach zastosowano moduł termoelektryczny, który pod wpływem przepływającego prądu obniża swoją temperaturę i odbiera ciepło z komór słuchawkowych. Dzięki temu niwelowane jest zjawisko grzejących się uszu. Poziom chłodzenia możemy regulować w 3 stopniach. Warto jeszcze wspomnieć o samoregulującym się pałąku.

cena: ok. 600 złotych

Sennheiser G4ME Zero — najdroższy, ale i najbardziej uniwersalny

Sennheiser znany jest głównie ze sprzętu służącego do odtwarzania muzyki, jednak w jego portfolio znajdziemy też słuchawki nadające się do wideorozmów. Jednym z takich modeli jest Sennheiser G4ME Zero. W tej cenie dostajemy mikrofon z redukcją szumu, nauszniki wykonane z pianki z pamięcią kształtu oraz wysokiej jakości przetworniki. Słuchawki sprawdzą się więc nie tylko do wideorozmów, ale także muzyki czy oglądania filmów.

cena: ok. 700 złotych