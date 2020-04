Samsung pakuje telewizory w eko-pudełka. Zrobisz z nich domek dla kota

Kiedy byliśmy dziećmi, kartonowe pudełko mogło mieć niezliczone zastosowania. Zazwyczaj pewnie był to świetny budulec do stworzenia zamku marzyciela, a jeśli nie, to chociaż przydał się jako pudełko na kredki i skarby. Dzisiaj dużo trudniej stwierdzić, co można zrobić z tak dużym kawałkiem sztywnego papieru.

I jeśli masz ten problem, to wiedz, że nie jesteś sam. Ale wkrótce może się to zmienić. Samsung wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ekologicznego świata i tworzy nową linię telewizorów, ale też wraz z nimi eko-pudełek. Kartony nie znikną, bo coraz cieńsze ekrany wymuszają solidne zabezpieczenia.

Zamiast szukać sposobu na pozbycie się ich, Samsung znalazł dla nich rozwiązanie na "drugie życie". Mogą stać się przedmiotami gospodarstwa domowego, takimi jak stojaki, podstawki, pułki czy nawet domy dla kotów. Dodatkowo, Samsung zapowiada korzystanie z bardziej eco-friendly kartonów.

Kartony zaprojektowano w taki sposób, aby ułatwić ich przecinanie i łączenie ze sobą. Samsung zapakuje w nie telewizory z serii The Serif, The Frame i The Sero.