Lenovo ThinkBook Plus to laptop z dodatkowym ekranem z e-papieru. Czytnik e-ink w komputerze

Chińczycy pokazali ten sprzęt już na targach CES, ale wielu komentatorów sądziło, że zostanie na orbicie sprzętów koncepcyjnych i nie wejdzie do sklepów jako regularny produkt. Tymczasem w państwie środka można już zamówić w przedsprzedaży Lenovo ThinkBook Plus w cenie 8499 chińskich juanów (około 5050 złotych), a wiele wskazuje na to, że pojawi się też na zachodnich rynkach.

Od strony tradycyjnej komputerowej to urządzenie z czterordzeniowym procesorem Intel Core i5–10210U, 16 GB RAM, SSD 512 GB, podświetlaną klawiaturą, portem HDMI, 4 gniazdami USB (2 typu C i 2 duże A), gniazdem słuchawkowym i ekranem 13,3 cali full HD o jasności 300 nitów. Ot po prostu przenośny komputer Lenovo z dobrymi podzespołami, chociaż nie aż hi-end.

Laptop czy czytnik? Lenovo połączyło oba sprzęty

Po drugiej stronie matrycy, tam gdzie normalnie widzimy po prostu obudowę klapy, znajduje się niecodzienny dodatek. Czuły na dotyk ekran wykonany w technologii e-ink, który jest w zasadzie niezależnym urządzeniem mogącym pracować po wyłączeniu głównego laptopa.

Można nazwać go czytnikiem e-booków i notatnikiem. Jego ekran obsługuje aż 4096 poziomów nacisku. Można na nim przeglądać eBooki, pliki PDF, pogodę, kalendarz czy inne dane, ale też robić notatki dedykowanym piórem, które są gotowe do zsynchronizowania z Microsoft OneNote. Samo pióro można magnetycznie przyczepić w wielu miejscach obudowy. Lenovo ThinkBook Plus zasilany jest poprzez port USB typu C.

Źródło: Liliputing