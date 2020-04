Wiedźmin. Twórca zdradza znaczenie symboli otwierających odcinki

Symbole tytułowe zapowiadające kolejne odcinki serialu "Wiedźmin" na Netfliksie powstały w polskim studiu Platige Image. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za nie jest natomiast Michał Niewiara, który stworzył koncepcję oraz same animacje. Chociaż są one kluczowymi elementami każdego odcinka, to ich znaczenie nie jest oczywiste nawet dla fanów prozy Andrzeja Sapkowskiego. Niewiara zdradził nam, co oznacza każda z grafik.

Odcinek 1: "Początek końca" - Czarne słońce — symbol przekleństwa, jakie zdaniem Stregobora ciąży na Renfri i innych księżniczkach urodzonych w czas zaćmienia. Klątwa Czarnego Słońca, to kontrowersyjna przepowiednia obłąkanego maga Eltibalda, który stwierdził, że księżniczki urodzone krótko po zaćmieniu słońca sprowadzą zagładę ludzkości. Miały one utorować drogę dla królowej demonów – Lilith, poprzez swoje krwawe i mordercze działania. W rezultacie młode dziewczyny z królewskich rodów, które urodziły się w czasie lub krótko po zaćmieniu słońca było zabijane lub zamykane w wieżach. Jedną z takich dziewczyn była Renfri. Akcja pierwszego odcinka serialu, który został napisany na podstawie opowiadania "Mniejsze zło", toczy się wokół spotkania i konfliktu pomiędzy Renfri, a Geraltem w miasteczku zwanym Blaviken.

Odcinek 2: "Cztery marki" - ośmioramienna gwiazda widniejąca w logo jest symbolem Yennefer, którą poznajemy w drugim odcinku serialu. W książkach Andrzeja Sapkowskiego Yennefer nie miała swojego tak wyraźnego symbolu, ale zawsze miała na szyi gwiazdę z obsydianu o magicznych właściwościach. W serialu gwiazda jest okolona przez węgorze. Symbolizują one inne dziewczęta z Akademii Aretuza, które razem z Yennefer szkoliły się tam na czarodziejki. Bohaterka jako jedyna dostąpiła wyniesienia, a inne adeptki zostały przeistoczone w węgorze i stały się źródłem mocy.

Odcinek 3: "Zdradziecki księżyc" - Łapa strzygi scalona z lilią temeryjska symbolizuje dwa wątki przedstawione w odcinku. Pierwszym jest zlecenie na strzygę, która jest księżniczką Temerii poczętą z kazirodczego związku króla z własną siostrą Addą. Palce strzygi widoczne w logo to stylizowane noże i haki, które symbolizują drugi wątek odcinka. Jest nim fizyczna przemiana czarodziejek, które dostępują wyniesienia. Widzimy, jak Yennefer zmienia się z garbatej brzyduli w piękną kobietę, jednak ceną za to jest utrata możliwości rodzenia dzieci.

Odcinek 4: "O bankietach, bękartach i pochówkach" – drzewo widniejące w grafice przedstawia Shan-Kayan, magiczne drzewo, z którego wypływają Wody Borkilonu. Miecz spętany korzeniami Shan-Kayan to natomiast miecz przeznaczenia.

Odcinek 5: "Niespełnione pragnienia" – symbol przedstawia dwoje kochanków tworzących jednocześnie magiczny symbol amfory dżina. Piąty odcinek serialu, na podstawie opowiadania "Ostatnie życzenie" opowiada o pierwszym spotkaniu Geralta i Yennefer. Do spotkania dochodzi po wyłowieniu przez Jaskra butelki z dżinem, który zaatakował go. Geralt, szukając pomocy dla przyjaciela, trafił na czarodziejkę Yennefer.

Odcinek 6: "Ginące gatunki" - grafika przedstawia smoka Villentretenmertha, którego pod ludzką postacią i pod imieniem Borch Trzy Kawki spotyka Geralt w opowiadaniu "Granice możliwości". Smok ruszył na pomoc innemu ze swojego gatunku, który stał się celem króla Niedamira.

Odcinek 7: "Przed upadkiem" – logo przedstawia roztrzaskanego lwa, czyli godło Cintry – państwa, którego Ciri jest księżniczką. Cintra została podbita przez królestwo Nilfgardu, a jej mieszkańcy zostali zamordowani wraz z babką Ciri – Calanthe. W serialu widzowie mogli zobaczyć ten moment. W książkach Andrzeja Sapkowskiego przedstawiony jest on jako wspomnienia lub rozmowy.

Odcinek 8: "Coś więcej" – animacja w ostatnim odcinku pokazuje grafiki wszystkich poprzednich zlewające się w całość, co symbolizuje połączenie się różnych linii czasowych pokazanych w serialu. Grafika powstająca po połączeniu się pokazuje wilka – Geralta, jaskółkę – Ciri, oraz gwiazdę, która symbolizuje Yennefer.