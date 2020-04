GPD Win max z oficjalną stroną produktu. Poznaliśmy techniczne szczegóły małego mocarza do gier

Przede wszystkim, znamy już pełną specyfikację techniczną GPD Win Max wraz ze wszystkimi drobnymi szczegółami. Jego sercem ma być Intel Core i5–1035G7 (4 rdzenie, 8 wątków, 1,2 GHz do 3,7 GHz w Turbo). Według twórców laptopa, układ ten zapewni wydajność minimalnie przewyższającą nawet starszy dekstopowy topowy model i7, czyli Intel Core i7–4790K.

Potężny procesor w zaledwie 8 calach

Nie ma jeszcze żadnych niezależnych testów, jedynie wewnętrzne firmy GPD, ale porównując wyniki użytkowników zastosowanego w Win Max procesora i innych konstrukcji, które udostępnia platforma userbenchmark, i tak Intel Core i5–1035G7 wypada bardzo dobrze. Ma zbliżoną wydajność do i7–4770K a tylko kilkanaście procent mniejszą od np. i7–4790K, i7–6700K, i5–8400 czy i5–9400F.

Mocnym elementem minilaptopa jest też karta graficzna. Co prawda, to tylko wbudowana konstrukcja Intela, ale lntel Iris Plus Graphics 940 to naprawdę porządny zintegrowany model. Według danych z 3D Mark 11, chip graficzny plasuje się wydajnością gdzieś pomiędzy Nvidia GeForce MX250, a Nvidia GeForce MX150. Za to mocno wyprzedza AMD Radeon RX Vega 10, RX Vega 8, czy Intel UHD Graphics 615.

Niezła specyfikacja GPD Win Max, nie tylko jak na maleństwo

Poza tym GPD Win Max zaprzęgnięto w 16 GB szybkiej pamięci LPDDR4X 3733. Można spodziewać się bardzo dobrej całościowej wydajności tego malutkiego przenośnego laptopa. A jeśli przestawimy w BIOS (a właściwie UEFI) tryb TDP z domyślnego 15 W na 20 W lub 25 W, to powinno być jeszcze lepiej, choć koszem zwiększonego poboru energii i wydalania ciepła. Jak już mowa o cieple — układ chłodzenia opiera się na dwóch wentylatorach i podwójnych ciepłowodach.

Ekran H-IPS ma przekątną 8 cali. Jest dotykowy (jednocześnie 10 punktów dotyku) i zabezpieczony powłoką Gorilla Glass. Jego rozdzielczość to niezbyt wysokie 1280 x 800 px w proporcjach 16:10 (to daje 189 pikseli na cal), ale jak na 8 cali w laptopie, nie powinno sprawiać problemu. Przy okazji HD odciąża grafikę Intela, która nie musi obliczać obrazu dla liczby pikseli z popularnego full HD.

Wymień SSD, podepnij zewnętrzną kartę graficzną eGPU!

Dane, a przede wszystkim gry, przechować można na nośniku M.2 2280 PCIe o pojemności 512 GB. Można go wymienić we własnym zakresie na dowolny model M.2 socket 3 i socket 2 oparty o PCIe i SATA III. Wbudowano także mikrofon, głośniki stereo, łączność Bluetooth 5.0, WiFi 6 (w starej nomenklaturze WiFi ax), a nawet kablowy Gigabit Ethernet.

Poza tym dostajemy takie złącza jak szybki slot microSD, jack audio combo 3,5 mm (słuchawki z mikrofonem), HDMI, 2 gniazda USB 3.1 Gen 1, jedno jeszcze szybsze gniazdo USB C 3.1 Gen 2, a nawet Thunderbolt 3. Dzięki ostatniemu złączu wręcz można podpiąć zewnętrzną kartę graficzną i zrobić z 8-calowego laptopika gamingowe monstrum!

Poza podświetlaną klawiaturą qwerty typu chiclet, pierwszy raz w historii GPD Win nie musimy polegać wyłącznie na trybie myszki emulowanym przez wbudowany gamepad, ale też dano mały touchpad. Oczywiście tradycyjnie wbudowany gamepad zgodny z obłożeniem przycisków z konsoli Xbox 360 czy Xbox One też znalazł się w GPD Win Max. Elementy pada zostały stworzone na podstawie mikroprzełączników Panasonic, ale też przy współpracy z japońskim ALPS.

Pograj nawet w Red Dead Redemption 2 czy Metro Exodus

Osiągi płynności przytoczonych gier imponują. Wszystkie zostały wykonane w natywnej rozdzielczości 1280 x 800 px i przy domyślnych ustawieniach graficznych. Komfortowo można zagrać chociażby w Wiedźmina 3, Metro Exodus, Fortnite, Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Modern Warfare 2019 czy Far Cry: New Dawn.

A to wszystko dzięki niewielkiemu urządzeniu o wymiarach zaledwie 207 x 145 x 26 mm i wadze 790 g. Nawet zasilacz podający 65 W mocy jest sporo mniejszy od modelu o takiej samej mocy dodawanego do Microsoft Surface Pro 7. GPD chwali się, że "Win Max standardowo zawiera najmniejszy na świecie zasilacz o mocy 65 W".

Fabrycznie GPD Win Max ma być dostarczany z zainstalowanym systemem Microsoft Windows 10 Home x64. Planowana data premiery według witryny producenta to maj 2020 roku, więc już niebawem. To wskazuje na ominięcie kampanii croudfundingowej przez GPD i tradycyjne normalne wydanie sprzętu bez wsparcia społeczności.

Źródło: GPD