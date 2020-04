HBO Max: data premiery i cena. Polacy będą musieli jednak poczekać

HBO Max — nowa streamingowa usługa giganta — wystartuje w Stanach Zjednoczonych 27 maja. A więc zgodnie z planem, bo już wcześniej informowano, że premierę zaplanowano na końcówkę maja.

W ofercie HBO Max znajdą się takie tytuły jak "Przyjaciele" (na Netfliksie w Polsce serial dostępny będzie "przez większą część 2020" - jak informował serwis), "Teoria Wielkiego Podrywu", "South Park" czy "Top Gear". Nie zabraknie też klasyki od HBO, jak "Sześć stóp pod ziemią", czy nowych produkcji, które obecnie możemy oglądać na HBO Go. Ciekawych filmów i seriali nie powinno brakować, bo gigant już wcześniej porozumiał się z takimi firmami jak adult swim, Cartoon Network, TBS, CNN, DC, Crunchyroll, Tru, TNT czy Warner Bros.

Miesięczny abonament HBO Max wyceniono na 14,99 dol. W przeliczeniu na złotówki to ponad 60 zł. Nie musimy się jednak zastanawiać, czy to dużo, czy mało za ponad 10 tys. godzin treści.

Zobacz również: Gadżetomania TV: Xbox One - przedstawiciele polskiej branży gier komentują pokaz nowej konsoli

Jak poinformowała w rozmowie z portalem Wirtualnemedia Agnieszka Niburska, szefowa marketingu i public relations w HBO Polska, "aktualnie nie ma planów wprowadzenia serwisu do Europy".

Co ciekawe, wcześniej wspominało się o tym, że opóźnienie będzie, ale niekoniecznie aż tak duże — HBO Max mieliśmy spodziewać się w Polsce jeszcze w tym roku. To kolejna po Disney+ usługa, która póki co koncentruje się przede wszystkim na amerykańskim rynku.