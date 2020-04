Kiko to smart zestaw wagi i laserowej miarki wzrostu. Idealny do monitorowania zdrowia dzieci i dorosłych

Mierzenie wagi to nie problem. Odkąd królują wagi elektroniczne, pomiary są łatwe i dokładne, nie trzeba martwić się o rozkalibrowanie fizycznego mechanizmu. Jednak wzrost to co innego. W domu ciężko to zrobić, nawet z pomocą. Już nie trzeba sprzętu jak od lekarza.