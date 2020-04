Gry planszowe – 5 powodów, by wspólnie spędzać czas przy stole

Artykuł sponsorowany

Życie to nie tylko komputer i telefon

Jeszcze kilkanaście lat temu telefony były tylko urządzeniem służącym do rozmowy między ludźmi. Szybki rozwój technologiczny spowodował, iż stały się one kieszonkowymi komputerami z mnóstwem możliwości oraz z zaawansowaną integracją społecznościową. Efektem ubocznym jest niestety fakt, iż coraz więcej osób, a zwłaszcza młodzież uzależnia się od smartfonów. Gry planszowe wymagają coraz bardziej zapominanej sztuki kontaktów osobistych, spotkania grupy znajomych lub członków rodziny przy jednym stole. Chętnych do gry można nawet znaleźć przez ogłoszenia lokalne – pasjonatów tego rodzaju rozrywki jest mnóstwo. Dużym zainteresowaniem cieszą się nowe gry oparte o innowacyjne pomysły, jednak najpopularniejsze od lat odmiany jak backgammon czy Monopoly można również kupić jako przedmioty używane. Wspólne spotkania przy stoliku to dobra okazja do utrzymania bądź odnowienia relacji towarzyskich.

Gry planszowe usprawniają myślenie

Jedną z zalet gier planszowych jest ich duży wpływ na rozwój logicznego myślenia i poprawę koncentracji. Mają one również wpływ na zwiększenie poziomu rywalizacji dzięki obecności wszystkich uczestników przy jednym stole. Jedną z klasycznych gier, która wpływa na rozwój intelektualny bez wątpienia są szachy. Ich popularność spowodowała, iż pojawiły się one w wielu wersjach, choć oczywiście zasady od lat są niezmienne. Fani tej gry, przeglądając portal z ogłoszeniami lokalnymi bez trudu znajdą kunsztownie wykonane plansze i figurki. W szachach, podobnie jak w innych grach bezustanny trening umysłu w starciu z żywym przeciwnikiem może zaowocować zachowaniem dobrej kondycji psychicznej i uniknięciem choroby Alzheimera lub demencji. Szachy wymuszają niejako na grającym nie tylko poznanie zasad poruszania się figur, ale również planowanie gry na kilka posunięć naprzód, wymagają zdolności myślenia taktycznego i strategicznego. Gry planszowe to prosta droga do zachowania analitycznego myślenia przez długi czas.

Wartość terapeutyczna gir planszowych

Wiele osób wciąż pędzi przez życie, załatwiając jednocześnie setki spraw i mnóstwo innych tracąc z oczu. Nic dziwnego, iż wciąż pojawiają się ogłoszenia o poszukiwaniach odpowiedniego terapeuty, by odbudować swój stan psychiczny. A przecież można prościej – gry planszowe, poprzez konieczność skupienia się na rozgrywce i zaplanowania zwycięskiej strategii wyciszają umysł i problemy dnia codziennego. Czasem właśnie to jest potrzebne – odrobina odpoczynku, ucieczki przed natłokiem spraw, zaangażowania się w coś innego. Sporo gier to po prostu czysta, nieskomplikowana rozrywka, niekiedy wręcz zapraszająca do zabawy a nie ostrej rywalizacji. To starcie, w którym każdy, niezależnie od wyniku, osiągnąć może jakąś korzyść. W dobie popularnych gier online, gdzie gracz spędza chwile sam na sam z ekranem telefonu czy komputera rywalizacja w gronie znajomych czy rodziny ma również efekt socjalizacyjny. Łatwo zatracić się w wirtualnym świecie i zapomnieć, jak przyjemne jest wspólne spędzanie czasu i rywalizacja twarzą w twarz.

Rozrywka dla każdego

Każdy ma jakiś ulubiony gatunek gier, które lubi bardziej od innych. Jedni uwielbiają przemierzać lochy, walcząc z potworami, inni budować cywilizacje, jeszcze inni karciane pojedynki z rywalem. Niezależnie od tego, co nas fascynuje, zawsze można znaleźć planszówkę odpowiadającą naszym upodobaniom. Wystarczy przejrzeć takie serwisy jak Allegro Lokalnie by trafić na oferty z grą, która na pewno nas zachwyci, a być może również naszych znajomych czy rodzinę. Czasem nawet proste z pozoru gierki potrafią skutecznie zająć niejedno popołudnie, a może również i noc. O dużej popularności gier planszowych świadczy fakt, iż można znaleźć nawet ich komputerowe odpowiedniki, jednak z reguły znacznie słabsze i mniej dopracowane niż wersje stolikowe.

Nowe znajomości

Uwielbiasz dość specyficzny rodzaj gier, ale nie masz z kim zagrać? Pewne jest, iż gry wszelkiego rodzaju mają swoich zagorzałych fanów w każdym miejscu i nie stanowi problemu ich znalezienie, w celu wspólnej gry. A nie ma nic przyjemniejszego niż spotkanie się przy jednym stole z osobami o podobnych upodobaniach. Spotkania twarzą w twarz do świetna okazja do nawiązania nowych znajomości, nawet dla ludzi zamkniętych w sobie. Zawsze przecież można porozmawiać o rozgrywce i metodach dążenia do sukcesu. I może dzięki temu gry planszowe nie odeszły w zapomnienie, co więcej, cieszą się coraz większa popularnością. Wirtualny świat nie pochłonął nas jeszcze bez reszty.

