Muzyczna rewolucja: Biedronka zaczyna sprzedawać polskie nowości płytowe

Od czwartku 23 kwietnia na sklepowych półkach Biedronki zagoszczą płyty wytwórni Universal Music Polska. Wśród nich pojawią się nowości polskich artystów, jak Schafter, Ero, Bonson i Rosali. Poza nimi w ofercie znajdą się krążki takie, jak "Changes" Justina Biebera, "Si Forever The Diamond Edition" Andrei Bocelliego, "Rare" Seleny Gomez, "After Hours" The Weekend i "Music to Be Murdered By" Eminema. Ceny wahają się od 29,99 do 39,99 złotych.

Jednak oferta Biedronki i Universala nie będzie ograniczać się tylko do niedawnych wydawnictw. To także wiele klasyków rocka i alternatywy na winylach w ramach "Winylowej Kolekcji". Od Erica Claptona, The Who, Franka Zappy i Genesis przez The Police, The Cure na Nirvanie i Guns & Roses skończywszy.

Znajdą tutaj dla siebie coś także fani elektroniki i alternatywy, jak na przykład Tangerine Dream, Massive Attack, Tricky, Sonic Youth i Florence + the Machine. Te wydawnictwa winylowe wyceniono na pomiędzy 39,99 a 69,99 zł.

Warto podkreślić, że od kilku lat płyty z muzyką, w tym również winyle pojawiają się regularnie także w Lidlu.