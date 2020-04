Światowy Dzień Książki. Legimi udostępnia abonament na e-booki i audiobooki

Z okazji Światowego Dnia Książki Legimi daje bezpłatny 30-dniowy dostęp do swojego nielimitowanego abonamentu. Usługa pozwala za darmo czytać e-booki i słuchać audiobooków. Wystarczy wejść na stronę promocyjną i wpisać kod "SDK2020".

Oferta przygotowana została z myślą o nowych użytkownikach — skorzystać może każdy, kto do tej pory nie aktywował jeszcze subskrypcji w Legimi.

Czym jest Legimi? Usługa jest czymś w rodzaju wypożyczalni. Płacąc abonament mamy dostęp do tysięcy cyfrowych wydań książek — zarówno e-booków, jak i audiobooków. Normalnie abonament kosztuje 32,99 zł za same ebooki lub 39,99 zł z audiobookami — przy umowie na 12 miesięcy (w przypadku Kindle'a pobrać można 7 książek miesięcznie).

Z kolei pakiet bez umowy 39,99 zł za e-booki i 44,99 zł w wersji z audiobookami.

E-booki coraz popularniejsze

Ostatnio e-booki cieszą się w Polsce coraz większym zainteresowaniem, a takie akcje jak ta Legimi mogą przyciągnąć kolejnych nieprzekonanych do cyfrowych książek. Tym bardziej że to nie pierwsza tego typu promocja.

Wciąż za darmo można korzystać z Empik Premium przez 60 dni - sieć wydłużyła swoją promocję. Empik Premium nie tylko gwarantuje darmową dostawę przy zakupach powyżej określonej sumy, ale pozwala też korzystać z e-booków i audiobooków. I wielu osób to wykorzystało. Według danych Empiku klienci, którzy dołączyli do akcji w minionym miesiącu, dodali do wirtualnych bibliotek w aplikacji aż 2 mln e-booków i audiobooków. Najwyraźniej te liczby nie umknęły uwadze Legimi, które także postanowiło zawalczyć o nowych użytkowników.

Z najnowszych badań Biblioteki Narodowej wynika, że 2,5 proc. Polaków czyta e-booki (stanowią oni 6 proc. grupę polskich czytelników), zaś do słuchania audiobooków przyznaje się 3 proc. badanych w całej populacji. Być może pandemia nieco te wyniki poprawi.