Smart kółka do mebli. Press Wheels pozwolą przearanżować pokój kilkoma kliknięciami

Większość opisywanych przez nas projektów z serwisów croudfundingowych jest blisko końcowego etapu. Twórcy Press Wheels wciąż dopracowują swój potencjalny produkt, więc jeszcze nie można go zamawiać, a jedynie na Kickstarterze wesprzeć symboliczną kwotą lub wysoką od 100 dolarów. Przy tak dużym wkładzie otrzymamy koszulkę i specjalne podziękowania za przyczynienie się do rozwoju projektu.

Press to smart kółka do mebli. Założenie jest takie, że przytwierdzamy je do naszego wyposażenia w domu lub firmie i za pomocą aplikacji zmieniamy ustawienie sprzętów w pomieszczeniu. Jeśli mamy spotkanie ze znajomymi, moment położenia się spać, chęć na seans filmowy czy konieczność zrobienia dużej wolnej przestrzeni na środku pokoju pod sesję z gogli VR do komputera.

Nie musimy ręcznie przemieszczać mebli. Wystarczy zmienić ustawienie w aplikacji. Podobnie np. w sklepach. Co jakiś czas można będzie decydować o innym ułożeniu wieszaków i półek, więc sklep wyda się dynamicznie zmieniać i to bez żmudnej pracy, Press zrobi to zamiast firmowej obsługi.

Automatyczne kółka zmapują otoczenie i przestawią meble

Urządzenie ma składać się z dość grubej zdalnie sterowanej nogi zaopatrzonej w czujnik obrazu, silniki oraz baterię i gniazdo ładowania wyglądające na USB-C. Silniki mają poruszać nie tylko kołami i przemieszczać meble zaopatrzone w Press, ale też skręcać urządzenie wokół własnej osi dla lepszego manewrowania.

Jeszcze nie wiadomo, kiedy Press Wheels trafią do sklepów, ani jaka będzie ich finalna cena. Miałyby trafić jako zestawy do własnoręcznego montażu i pasować do większości dostępnych już mebli.

Źródło: Kickstarter