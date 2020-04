Ministerstwo Kultury chce niższego VAT-u na książki. A co z e-bookami?

Propozycję obniżenia stawki VAT-owskiej na książki drukowane do stawki zerowej złożył Minister Kultury Piotr Gliński. To reakcja na prośby księgarzy i wydawców. Sama dobra wola rządu nie wystarczy. Zgodzić musi się Unia Europejska, bo 0 proc. VAT to ewenement. Najniższą możliwą stawką dopuszczoną przez unijne przepisy jest 5 proc. Tyle że sytuacja jest wyjątkowa.

To jest oczywiście spowodowane tym, że chcemy, żeby książka była bardziej dostępna, żeby instytucje i ludzie kultury, którzy także muszą żyć w sensie finansowym, biznesowym mogli ten trudny czas, w lepszej kondycji, przeżyć. Chcielibyśmy, aby ta stawka była utrzymana także i po pandemii. Piotr Gliński, Minister Kultury

Co jednak niepokojące, w propozycji nie wspomniano o e-bookach. Wprawdzie niższy VAT na elektroniczne wydania, wprowadzony w ubiegłym roku, nie doprowadził do znaczącej obniżki cen, ale zachęcił niektórych wydawców do wypuszczania książek w tym formacie.

Robert Drózd, autor bloga Świat Czytników, słusznie obawia się, że potrzebny ruch ministerstwa może ponownie dyskryminować e-booki jako ten gorszy, nieliczący się format. Niby z e-booków korzysta tylko 6 proc. czytających książki (a 2 proc. całej populacji), ale w trakcie pandemii odnotowano wzrost zainteresowania e-bookami.

Pominięcie e-booków w dyskusji o VAT na książki ponownie spycha cyfrowe wydania na margines. Znowu uznane są jako te gorsze, będące dodatkiem do papierowej książki. Wydaje się, że to niesprawiedliwe podejście.

Oczywiście e-booki potrzebują papierowych wydań. Jeżeli wydawcy tradycyjnych książek upadną, to nie będą z oczywistych względów wypuszczać cyfrowych wydań. Dlatego warto trzymać kciuki, by zerowa stawka przeszła, ale jednocześnie domagać się, aby e-booki również były ją objęte. Niekoniecznie z powodów finansowych — cyfrowe wydania już dziś są tanie — ale "wizerunkowych. Tradycyjny format nie powinien być premiowany, a zatem uznany za ważniejszy.