Psy roboty od Boston Dynamics pomogą w walce z koronawirusem

Liczba zakażonych COVID-19 stale rośnie. Lekarze walczący z koronawirusem pracują ponad swoje siły, często narażając własne zdrowie. Dlatego tak dużą rolę odgrywają urządzenia, które umożliwiają zachowanie bezpiecznego dystansu i minimalizowanie ryzyka zakażenia u służb medycznych.

Psie roboty w służbie zdrowia

Kolejnym rozwiązaniem, które ma pomóc chronić zdrowie lekarzy, są psy roboty "Spot" od Boston Dynamics. Sterowane zdalnie urządzenia, wyposażone w Ipady oraz radio, umożliwiają prowadzenie wideokonferencji z pacjentami przebywającymi w izolacji. Dzięki temu lekarze są w stanie sprawdzić ich stan bez narażania się na zakażenie COVID-19.

Stosowanie takich urządzeń ma ogromne znaczenie, co dowodzi przykład Stanów Zjednoczonych. W USA co najmniej 5400 pielęgniarek, lekarzy i innych pracowników służby zdrowia zostało zakażonych koronawirusem. Wielu z nich zmarło. Sytuacja jest podobna w wielu krajach. Dlatego po raz kolejny może się okazać, że pies (nawet ten naszpikowany technologią) jest najlepszym przyjacielem człowieka.

Urządzenia wspierają walkę z COVID-19

W czwartek (23.04.2020 r.) Boston Dynamics informował na swoim blogu: "na początku marca [zaczęliśmy] otrzymywać zapytania ze szpitali z pytaniem, czy nasze roboty mogą pomóc w zminimalizowaniu narażenia ich pracowników na COVID-19". Teraz roboty trafiły do szpitali. Korzysta z nich Brigham and Women's Hospital of Harvard University.

Pierwsze próby robotów odbyły się w minionym tygodniu. Ich wyniki były zadowalające, a władze szpitala planują rozszerzyć wyposażenie robotów o dodatkowe elementy. Chodzi przede wszystkim o urządzenie pozwalające na pomiar temperatury pacjentów czy badanie oddechu u pacjentów z COVID-19.