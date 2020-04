Lidl jak Biedronka: w ofercie pojawią się maszynki do włosów

Maszynka do włosów dostępna była w Biedronce wcześniej. Lidl rozbudowuje nieco ofertę — oprócz maszynki do strzyżenia włosów (99 zł) znajdziemy też rotacyjną maszynkę do golenia (109 zł), maszynkę do stylizacji zarostu (89,90 zł), minitrymer (39,99 zł) czy trymer do ciała (74,90 zł).

Do tego w ofercie pojawi się suszarka z jonizacją (79,90 zł) i lokówkosuszarka (119 zł).

Lidl spróbuje wykorzystać również inny popularny w czasie pandemii trend — rosnące zainteresowanie telewizorami. W sklepach tej sieci kupić będzie można nieduży, 32-calowy telewizor firmy Blaupunkt. Niska cena — 499 zł — tłumaczy fakt, że to sprzęt wyświetlający jedynie w rozdzielczości HD.

Zobacz również: Przyszłość fotografii. Premiera Huawei P30

Przypominamy, że w innych sieciach nie brakuje ostatnio promocji na telewizory:

Elektroniczna oferta Lidla zacznie obowiązywać zaraz po majówce — nowości w sklepach pojawią się od 4 maja.

Z kolei Biedronka tym razem stawia na mniejsze dodatki. Od 27 kwietnia w sklepach kupimy ładowarki lub przewody USB (9,99 zł za sztukę), latarkę LED (49,99 zł) i adaptery oraz rozdzielacze (6,99 zł za sztukę).