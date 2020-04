HBO Go ogłasza kolejne majowe nowości. Jeden tytuł jest bardzo aktualny

Wielowątkowy thriller o tajemniczej epidemii i wywołanym nią chaosie. Film zdobywcy Oscara Stevena Soderbergha (Seks, kłamstwa i kasety wideo, Traffic, Solaris, cykl o Dannym Oceanie) wyróżnia się na tle innych tego typu obrazów realizmem i powściągliwością. Reżyser z umiarem korzysta z efektów specjalnych, stroni od histerii i patosu, sugestywnie buduje klimat zagrożenia. Interesuje go nie tyle epatowanie widzów, ile wiarygodne przedstawienie tego, co może się wydarzyć, gdyby na świecie naprawdę doszło do wybuchu pandemii. Czytaj więcej