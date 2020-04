E-papier w natarciu. HiSense rozpocznie sprzedaż A5 i Q5. Smartfony i tablet wyłącznie z ekranami e-ink

E-papier w smartfonie, i to nawet kolorowy

Żeby było jeszcze ciekawiej, jeden z opisywanych gadżetów dostanie kolorowy ekran e-ink – HiSense A5 Pro CC. Mimo dopisku Pro w nazwie, nie można go nazwać smartfonem z najwyższej półki, choć też nie reprezentuje budżetowców. HiSense A5 Pro Classic i A5 Pro CC różnią się tylko zastosowanym ekranem (Pro CC kolorowy e-ink z jeszcze szybszym odświeżaniem) i obecnością dodatkowej edycji z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej (Pro Classic będzie sprzedawany tylko jako 4/64 GB).

Pozostała specyfikacja jest podobna. Ekran e-ink o przekątnej 5,84 cala, główny aparat 13 Mpx, przedni 5 Mpx, bateria 4000 mAh, NFC, skaner odcisków palców i ośmiordzeniowy układ Unisoc T610 (2 x 1.8 GHz ARM Cortex A75 + 6 x 1.8 GHZ ARM Cortex-A55) z grafiką Mali-G52 MP2. Za to w opisie HiSense A5C nie widać czytnika linii papilarnych ani NFC, w dodatku będzie zawierać wolniejszy ośmiordzeniowy chip Qualcomm Snapdragon 439 (8 x ARM Cortex-A53 2 GHz) z GPU Adreno 505.

Tablet Q5 nie do końca z e-papierem

Dla amatorów większych ekranów HiSense proponuje tablet Q5. SoC to znów Unisoc T610, pamięć zawiera się w 4GB RAM i 64GB przestrzeni na dane, kamerki są odpowiednio słabsze, jak to często bywa w tabletach (5 Mpx i 2 Mpx). HiSense Q5 legitymuje się też modemem 4G LTE. Dodano złącze microHDMI, poza tym baterię powiększono do 5050 mAh, a wyświetlacz do 10,5 cali (tylko odcienie szarości). Nie jest to jednak e-papier, a obsługujący tylko skalę szarości wyświetlacz RLCD. Nie emituje niebieskiego światła i nieco przypomina e-ink.

Znamy już ceny i dostępność w sprzedaży. Wszystkie sprzęty znajdziemy w Chińskich sklepach, nie wiadomo czy poza własnoręcznym sprowadzeniem, będzie można je nabyć w Europie. HiSense A5C 29 kwietnia za 1599 juanów (około 950 złotych), A5 Pro Classic 10 czerwca w cenie 1699 juanów (mniej więcej 1010 złotych), a kolorowy A5 Pro CC 1 czerwca w zależności od wersji pamięci za 1799 lub 1999 juanów (1065 lub 1185 złotych). Tablet HiSense Q5 wejdzie do sprzedaży 10 czerwca i będzie trzeba za niego zapłacić 2299 juanów (mniej więcej 1360 złotych).

