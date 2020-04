GPD Win Max wkrótce z kampanią croudfundingową. Znamy promocyjną cenę

Moc i gaming w 8 calach

Będzie zauważalnie wyższa niż w poprzednich odsłonach laptopokonsoli GPD Win, ale też mowa o sprzęcie ze zdecydowanie wyższą wydajnością i większymi możliwościami. Zamiast Atoma czy Intel Core z serii Y zastosowano w końcu niskonapięcowy Intel Core i5.

A dokładnie, to naprawdę mocny jak na swój segment Intel Core i5–1035G7 (4 rdzenie, 8 wątków), który aż tak mocno nie ustępuje takim desktopowym procesorom jak Intel Core i7–4790K czy Intel Core i5–8400, a przecież włożono go do przenośnego maleństwa. Wbudowana grafika Intel Iris Plus 940 wraz z szybką pamięcią RAM 16 GB LPDDR4X-3733 nieźle sprawdza się w grach mimo swojego zintegrowanego charakteru.

Zobacz również: Czy lepiej rozbudować starego laptopa, czy kupić nowego? Sprawdziliśmy

GPD Win Max dostępny taniej w croudfundingu

Pełną specyfikację GPD Win Max omawialiśmy już jakiś czas temu. Teraz nową kwestią w temacie tego wydajnego minilaptopa jest zapowiedź kampanii croudfundingowej. Będzie można wpłacić na rzecz GPD 779 dolarów (około 3260 złotych) i czekać na późniejszą wysyłkę z pierwszej partii GPD Win Max. Kampania zacznie się 18 maja.

W dodatku niewiele później sprzęt będzie można zamawiać w preorderze w Chinach za 4999 juanów (niecałe 3000 złotych). Później cena ma podskoczyć do 5799 juanów (około 3450 złotych). Tak, według ustaleń serwisu Liliputing cena croudfundingowa jest nieco wyższa niż promocyjna preorderowa w Chinach.

Źródło: Liliputing