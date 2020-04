Serwis Huawei wydłuża bezpłatną usługę door-to-door

W marcu ruszyła bezpłatna usługa door-to-door skierowana do osób, które chcą naprawić swoje urządzenia Huawei w ramach serwisu gwarancyjnego. Firma zdecydowała się na przedłużenie oferty do końca maja, ale to nie koniec.