Malutki miniPC Chuwi LarkBox pojawi się w przedsprzedaży na Indiegogo w promocyjnej cenie

Pisaliśmy już o Chuwi LarkBox, ale w czasie pierwszych doniesień, kiedy poza procesorem jego wnętrzności były jedną wielką niewiadomą, choć można było zakładać pewne kwestie patrząc na podobne produkty konkurencji. Teraz wiemy o wiele więcej. Chuwi LarkBox oczywiście bazuje na czterordzeniowym procesorze Intel Celeron N4100.

Maluch do podstawowych zadań i filmów 4K

Nie jest to mocarna jednostka. Według zbiorczego zestawienia statystyk z testów na portalu UserBenchmark plasuje się gdzieś pomiędzy nieco starszymi modelami niskonapięciowych mobilnych Core i3, a dokładnie Intel Core i3–6100U, a Intel Core i3–5010U.

Do podstawowych zadań powinno to wystarczyć. Chip ma wbudowaną grafikę Intel UHD 600, a w LarkBoxie będzie sparowany z 6 GB RAM LPDDR4. Taka konfiguracja według producenta pozwoli wygodnie korzystać z materiałów 4K.

Energooszędna kostka

Ważne odnotowania jest to, że chip ma jedynie 6W TDP, więc ma naprawdę niewielkie wymagania w kwestii efektywności chłodzenia, a w stanie idle pobiera tyko 5 W energii. MiniPC zaopatrzono w 2 pełnowymiarowe porty USB-A, 1 wtyk USB-C, HDMI, audio minijack 3,5 mm, Bluetooth 5.0, gniazdo kart pamięci microSD czy WiFi (nie podano wersji, ale powinno działać w standardzie ac). Wbudowana pamięć na pliki to 128 GB.

A to wszystko zamknięte w kostce. A właściwie nieco ściętej od góry kostce — wysokość jest mniejsza niż długość boku podstawy. Sprzęt może pochwalić się wyjątkowo małymi wymiarami - 6,1 x 6,1 x 4,3 cm

Indiegogo i promocyjna cena

Jak oznajmiło dziś Chuwi w komunikacie na firmowej stronie, miniPC LarkBox pojawi się w kampanii croudfundingowej na Indiegogo w późnym maju. Będzie go można wtedy zamawiać w przedsprzedaży w cenie 199 dolarów (około 835 złotych). W dodatku, jeśli zapiszemy się do specjalnego nweslettera na stronie promocji, możemy uzyskać dodatkowy rabat 25 proc. obowiązujący na Indiegogo, który obniża cenę do 150 dolarów (mniej więcej 630 złotych), a co lepsze weźmiemy udział w losowaniu (4 osoby wygrają po jednym egzemplarzu LarkBoxa).

Źródło: Chuwi News, Chuwi Promotion