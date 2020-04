Netflix - lista nowych seriali i filmów w maju. 50 produkcji znika też z serwisu

Jak co miesiąc, w serwisie vod Netflix część serialów i filmów znika. Ale nadchodzi sporo nowości i część z nich na pewno was ucieszy. Do serwisu trafi trochę klasyki, w tym filmy "Diuna" czy "Forrest Gump". Nadciąga także drugi sezon "Chłopaki z baraków: serial animowany".