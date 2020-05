LG wprowadza nowe z soundbary z wysokiej półki z Dolby Atmos i eARC

Wysoka półka — LG SN11RG i SN10YG

Listwa głośnikowa SN11RG to sprzęt o 770 W mocy z dźwiękiem w konfiguracji 7.1.4. Zestaw posiada subwoofer oraz dwa bezprzewodowe głośniki tylne, które zarówno emitują dźwięk do przodu, jak i do góry. Sprzęt obsługuje wszystkie najbardziej zaawansowane formaty audio, a więc Dolby Atmos (w filmach i grach), jak i DTS:X i Meridian Audio. Dolby Atmos pozwala odczuć efekty rozmieszczenia obiektów dźwiękowych w przestrzeni, zarówno w "pionie", jak i "poziomie".

Urządzenie przepuszcza także sygnał w 4K HDR z Dolby Vision i jest zgodny z HDMI eARC. Ten standard pozwala na podłączenie soundbara w jedno złącze HDMI i uzyskanie poprzez niego dźwięku w dowolnym innym podpiętym pod inny port HDMI urządzeniu, np. konsoli.

Soundbar obsługuje również, tak jak cała linia z 2020 roku system autokoalibracji, który dopasowuje dźwięk do warunków akustycznych naszego pokoju oraz Asystenta Google. Jego cena na USA, gdzie jest już dostępny, to 1700 dolarów (7143 zł wg średniego kursu NBP z 6 maja 2020).

LG SN10YG to nieco skromniejsza opcja, ale nadal posiadająca wszystkie funkcje SN11RG. Jedynie zestaw głośników jest skromniejszy, gdyż w konfiguracji 5.1.2. Cena SN10YG to 1300 dolarów.

Nowe soundbary LG są już w USA i niedługo wejdą także do Europy (LG)

Średnia i niższa półka — LG SN8YG, SN6Y i SN5Y

Model LG SN8YG, który jest wariantem 3.1.2, a więc nadal zapewniającym dźwięk wysokościowy z Dolby Atmos, zachowuje wszystkie opcje droższych kuzynów i kosztuje 800 dolarów.

Z kolei SN6Y i SN5Y to soundbary budżetowe z odpowiednio dźwiękiem 3.1 i 2.1, oferującym jedynie wirtualizację dźwięku DTS:X. Nie znajdziemy tutaj Dolby Atmos ani Asystenta Google, natomiast otrzymamy złącza optyczne, Bluetooth i HDMI ARC. Te dwa modele kosztują odpowiednio 350 i 230 dolarów.

Wszystkie powyższe modele weszły do sprzedaży w USA i mają pojawić się w Europie w najbliższym czasie. Zapytaliśmy przedstawiciela polskiego oddziału firmy LG, ale w momencie publikacji nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi.

Źródło: What Hi-Fi