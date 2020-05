Samoloty zniknęły z nieba. Grafika pokazuje dramat branży lotnicznej

Serwis FlightRadar po raz kolejny zdecydował się na opublikowanie wymownej grafiki, ukazującej w jak znaczący sposób pandemia koronawirusa uderzyła w branżę lotniczą. W prostym gifie zestawiono widok ruchu samolotowego nad Europą o godzinie 17:00 z pięciu konkretnych dni: 5 stycznia, 5 lutego, 5 marca, 5 kwietnia oraz 5 maja.

Różnica jest kolosalna. Na zdjęciu możemy zauważyć, że jeszcze na początku stycznia do największych portów lotniczych w Europie kierowało się 1619 samolotów. Miesiąc później było ich już 1318, a w marcu 1388. Po tym, jak epidemia koronawirusa przekroczyła chińskie granice, kolejne kraje decydowały się na wprowadzanie obostrzeń, mających ścisły związek z odwoływaniem międzynarodowych połączeń.

W ciągu miesiąca liczba aktywnych samolotów na niebie spadła z 1388 do 142. W maju dramatyczna liczba poprawiła się nieznacznie i wyniosła 157. Niebo niemal opustoszało, a branża lotnicza liczy gigantyczne straty.

Eamonn Brennan z Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) również przedstawił interesującą grafikę. Zaprezentował on widok ruchu samolotowego z 18 kwietnia 2019 roku i porównał do widoku lotów z 16 kwietnia br. - To o 87 procent lotów mniej. Przykro to widzieć — skomentował na TT.

Kilka dni temu do wpływu pandemii koronawirusa na branżę lotniczą odniósł się były prezes Polskich Linii Lotniczych LOT, który od czerwca zostanie wiceprezesem Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA). Sebastian Mikosz zwrócił uwagę, że lotnictwo podobnie jak hotelarstwo i gastronomia znajduje się w grupie branż, które zostały niemalże całkowicie wyłączone z biznesu. Jego zdaniem, branża lotnicza jest obecnie w stanie "śmierci klinicznej". — Wirus praktycznie ją zabił — ocenił.