Sonos Sub i Five: firma wprowadza potężniejszy subwoofer i smart-głośnik

Sonos Sub

Sonos zapowiedział nowy subwoofer bezprzewodowy Sonos Sub (Gen 3), a więc jest to trzecia generacja tej serii. Można go stosować jako uzupełnienie Sonos Arc, aby dodać bardziej "mięsistego basu".

Różni się od poprzedników większą ilością pamięci i mocniejszym procesorem, jak również nowym bezprzewodowym radiem.

Sonos Sub to trzecia generacja bezprzewodowych subwooferów Sonos (Sonos)

Ważną funkcją jest także tłumienie drgań w sercu, która zapobiega niekomfortowemu uczuciu wibracji basowych w naszym ciele, a jednocześnie sprawia, że niskie tony są czystsze.

Cena i dostępność

Sub wchodzi do sprzedaży także 10 czerwca i został wyceniony na 3399 zł.

Sonos Five

Znany producent audio wprowadza do sprzedaży także Sonos Five, czyli bezprzewodowy głośnik zastępujący Sonos Play:5. Jest to w zasadzie odświezona jego wersja.

Ten inteligentny głośnik przede wszystkim wyróżnia się jakością dźwięku, której rywale z Amazon i Apple nie potrafią osiągnąć (chyba, że kupimy dwa produkty, a nie jeden). Sonos Five zapewnia potężny, wypełniający pokój dźwięk – coś czego Echo czy Homepod nie jest w stanie.

Sonos Five to smart-głośnik z potężnym dźwiękiem (Sonos)

Może się przy okazji integrować z Amazon Echo lub Google Home, ale wymaga on do tego osobnego urządzenia, bo sam nie posiada mikrofonów. Firma Sonos tłumaczy, że to dlatego, że skupia się na jakości dźwięku. Coś za coś.

Cena i dostępność

Sonos Five wchodzi do sprzedaży także 10 czerwca i kosztuje 2499 zł.

Źródło: Sonos