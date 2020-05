Nowa animacja twórców CGI Wiedźmina. Zobaczcie teaser filmu Koala

Koala to nowa produkcja warszawskiego studia. Jest wynikiem działań R&D prowadzonych w zakresie silnika czasu rzeczywistego i stanowi przedsmak projektów tworzonych w oparciu o Unreal Engine 4. Technologia umożliwia niemal jednoczesną pracę kilku twórców nad tą samą sceną. Jak zapewniają sami artyści, środowisko Unreal Engine znacząco przyspiesza proces tworzenia animacji, a także istotnie zwiększa elastyczność zespołu produkcyjnego.

— Od dłuższego czasu widzieliśmy ogromny potencjał drzemiący w silnikach czasu rzeczywistego. Ostatnie dwa lata to dynamiczny rozwój hardware'u, a także samych narzędzi potrzebnych do realizacji cinematików i VFXów. Wszystko to sprawia, że korzystanie z Unreal Engine pozwala nam na kompleksowe tworzenie bardziej wymagających form — komentuje Rafał Kidziński CG Supervisor w Platige Image.

W oczy rzuca się wykorzystanie systemu ray tracing, czyli technologii renderowania, polegającej na analizowaniu toru lotu promieni światła i ich rozpraszania po odbiciu się od powierzchni. Ray tracing w Unreal Engine 4 pokazuje efekty zmiany oświetlenia w czasie rzeczywistym, bez konieczności czekania na wyrenderowanie obrazu, co w przypadku tradycyjnych silników renderingowych trwać może nawet wiele godzin.

Zobacz również: Wideorecenzja: Sony Tablet P

— Podczas pracy nad Koalą chcieliśmy w pełni wykorzystać możliwości jakie daje najnowsza wersja Unreal Engine 4. Wprowadzenie do silnika funkcji ray tracingu umożliwiło znaczny skok jakościowy, zdecydowanie zwiększający realizm warstwy wizualnej — dodaje Paweł Gajda CG Producer w Platige Image.

Całościowo Koala to krótka i klasyczna historia bohatera, który znalazł się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie. W trudnej sytuacji zmuszony jest do walki.

— Wybór historii opartej o bijatykę nie jest przypadkowy. Taka forma pozwala w alegoryczny i prosty sposób opowiedzieć o zmaganiach jednostki z otaczającym ją światem. Każdy z nas mierzy się z sytuacjami które go przerastają i z którymi pragniemy umieć sobie radzić — dlatego chętnie identyfikujemy się z bohaterem, który tego dokonuje. Poza tym sceny walki dają w Platige możliwość pracy z wybitnymi kaskaderami, a to sama przyjemność — opisuje Anna Szustak, reżyser Koali ze studia Platige Image.

Koala jest pierwszym stworzonym w pełni przez Platige Image projektem, wykorzystującym możliwości Unreal Engine 4. Warszawskie studio ma w planach dalszą integrację tego środowiska ze swoim zapleczem technologicznym, co w przyszłości zaowocuje kolejnymi projektami opartymi o silnik czasu rzeczywistego.