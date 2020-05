Netflix bije kolejne rekordy w Polsce. W kwarantannie traci HBO Go, zyskuje CDA

Duża w tym „zasługa” izolacji społecznej, ale również premier, które trafiły w gusta polskiego widza: „365 dni” na podstawie książki Blanki Lipińskiej, „Bad Boy” Patryka Vegi czy horroru „W lesie dziś nie zaśnie nikt”. Magnesem był również piąty sezon „Domu z papieru” i serial dokumentalny „The Last Dance” (swoją drogą świetny) opowiadający historię legendarnego składu Chicago Bulls pod wodzą Michaela Jordana.

Globalnie Netflix również pnie się do góry. Pierwszy kwartał udało się zamknąć ze wzrostem liczby subskrybentów do ponad 182 mln (skok o ponad 15 mln), przychodzie sięgającym 5,77 mld dolarów i zysku przekraczającym 700 mln dol.

Netflix jest jednym z nielicznych przypadków z branży filmowej, którzy podczas pandemii zyskują. Stąd pomysł rządu, by popularne platformy opodatkować. Plan miałby objąć dostawców "usług medialnych oferujący odpłatnie swoje usługi, w postaci dostępu do utworów audiowizualnych w języku polskim, mający swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza nią". Według serwisu Spidersweb, podatek miałby wynosić 1,5 procent od przychodu związanego z działalnością w Polsce.

Środki pozyskane z obłożenia gigantów takich, jak Netflix czy HBO mogłyby zasilić Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF) i stanowiłyby pewnego rodzaju zabezpieczenie przed zapaścią branży audiowizualnej i kinematograficznej w związku z pandemią koronawirusa. Nie wiadomo jednak, jaka dokładnie kwota wchodzi w grę i czy uda się ostatecznie wyegzekwować tego rodzaju opłaty.

Na polskim podium platform streamingowych znalazł się kanał VoD od TVP (3,69 mln użytkowników i 46,7 mln odsłon) oraz Player.pl od TVN (3,64 mln użytkowników i 72 mln odsłon).

Duże skoki w ruchu zalicza CDA Premium, które w ostatnim miesiącu zyskało ponad pół miliona widzów i 8,77 mln odsłon oraz dział VoD związany w Wirtualną Polską (wzrost o prawie ćwierć miliona i 1,79 mln odsłon).

Nie wszyscy jednak zyskują. Odpływ użytkowników zaliczyło HBO Go i to przeszło 900 tys. w skali rok do roku. Tym samym utrzymuje się zaledwie o niecałe 200 tys. użytkowników nad depczącą po piętach Iplą.

Dane dotyczące platform pochodzą z badania Gemius/PBI, które opracował serwis Wirtualnemedia.pl.