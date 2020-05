Ta koszulka sprawi, że technologia rozpoznawania twarzy cię nie zauważy

Koszulka z kalejdoskopowym wzorem ma sprawić, że osoba ją nosząca będzie niewykrywalna dla sztucznej inteligencji (AI). Jednocześnie ma pokazać, jak niedoskonałe są systemy, które rządy wprowadzają w celu monitorowania obywateli.

Jak wyjaśnia Xue Lin, adiunkt w dziedzinie inżynierii elektrycznej i komputerowej w Northeastern oraz współautor artykułu na temat tej kolorowej koszulki, algorytm rozpoznawania twarzy rozpoznaje daną osobę poprzez "obrysowanie" obrazu, który następnie przypisywany jest do danej osoby lub przedmiotu.

W tym celu AI rozpoznaje punkty graniczne i progi, dzięki którym jest w stanie określić, z jakim obiektem ma doczynienia — w tym, czy widzi człowieka, czy nie. Wzór na koszulce zaprojektowanej przez Lina i jego zespół wprowadza te systemy w dezorientację.

Badacze przeanalizowali sposób działania dwóch systemów szkoleniowych AI — YOLOv2 i Faster R-CNN. Na tej podstawie zespół był w stanie zidentyfikować obszary ciała, w których dodanie szumu pikselowego może wprowadzić w błąd algorytm rozpoznawania twarzy, a tym samym sprawić, że dana osoba będzie niewidoczny dla AI.

Zobacz również: Przyszłość fotografii. Premiera Huawei P30

Koszulka z kolorowym wzorem nie jest pierwszym produktem, który powstał, by oszukać algorytm rozpoznawania twarzy. Pojawiły się m.in. okulary czy naklejki z konkretnym graffiti. Poprzednie rozwiązania działały jedynie na statycznych obiektach. O wiele trudniej było opracować rozwiązanie, które będzie skuteczne także w ruchu.

(fot. Materiały prasowe)

Koszulki marszczą się, gdy się poruszamy, więc zespół musiał to wziąć pod uwagę. Aby stworzyć projekt, który będzie skutecznie działał na ruchomym materiale, badacze zastosowali specjalną metodę pomiaru sposobu ruchu koszulki, a następnie przyporządkowali dane do projektu. Dzięki temu obniżyli wykrywalność osoby noszącej koszulkę od 53 do 63 proc. przez algorytmy wykrywania twarzy.

Lin zauważa jednak, że na masową produkcję takich koszulek będziemy musieli jeszcze długo poczekać. Technologia jest niedoskonała i co najważniejsze — nie udało jej się wykorzystać w praktyce. Wszystkie obliczenia są na razie wykonywane w warunkach "laboratoryjnych". W rzeczywistości naukowcy wcale nie chcą pomagać ludziom w unikaniu technologii rozpoznawania twarzy. Zamiast tego chcą oni wykorzystać zdobytą wiedzę, by usprawnić działanie AI.