Netflix kupił polski hit. "Hejter" Jana Komasy dostępny dla widzów z całego świata

Netflix poinformował o zakupieniu praw do dystrybucji filmu "Sala Samobójców. Hejter”. Na decyzję z pewnością wpłynęło prestiżowe wyróżnienie na nowojorskim festiwalu Tribeca, którego jednym z inicjatorów jest Robert de Niro. Najnowsza produkcja Jana Komasy spotkała się z uznaniem wybitnych krytyków, co w znaczącym stopniu przyczyniło się do międzynarodowej promocji.

Zdobywca głównej nagrody na wspomnianym Tribeca Film Festival trafi na platformę już w lipcu. Film będzie można obejrzeć we wszystkich krajach mających dostęp do popularnego serwisu streamingowego z wyjątkiem…Polski.

Krajowym dystrybutorem filmu "Hejter" jest Kino Świat. Tytuł z Maciejem Musiałowskim w roli głównej wszedł na ekrany polskich kin 6 marca 2020 roku, jednak z powodu wybuchu pandemii koronawirusa, zniknął z dużego ekranu po niecałym tygodniu. Produkcja błyskawicznie trafiła jednak na platformy VOD.

Zobacz także: Netflix podrożeje? Rząd planuje wprowadzenie podatku na seriale online

Zobacz również: Gadżetomania TV: Czy gracze mają większą wiedzę niż gimnazjaliści

"Hejter" na polskim Netfliksie dopiero w przyszłym roku

Decyzja platformy ma związek ze światowymi prawami do dystrybucji filmu Jana Komasy. Produkcja zadebiutowała jak dotąd bowiem jedynie na krajowych ekranach i posiada własnego dystrybutora.

— Jesteśmy bardzo podekscytowani, że dodaliśmy do naszego katalogu film Jana Komasy, który został nagrodzony na tegorocznym festiwalu filmowym Tribeca — mówi rzecznik serwisu. — Tytuł będzie dostępny dla naszych widzów na całym świecie w lipcu, a dla naszych polskich członków, gdy tylko pozwoli na to okno licencyjne, co jest planowane na marzec 2021 roku - dodaje.

Film od ponad dwóch miesięcy można oglądać na wielu innych platformach streamingowych, jak VOD.pl, Player czy Ipla.

Czytaj także: Netflix ogłasza majowe premiery. Nowych tytułów nie zabraknie