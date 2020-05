Xiaomi Mi AirDots 2 SE to budżetowe AirPodsy. Taniej się już chyba nie da

Budżetowe AirDots 2 SE są o połowę tańsze niż model z wyższej półki. Jak nietrudno się domyślić – oznacza to, że producent poszedł na pewne kompromisy.

Tutaj główna różnica polega na tym, że tracimy obsługę kodeka LHDC do audio wysokiej jakości przez Bluetooth. Zamiast tego mamy obsługę AAC. Odpada także bezprzewodowe ładowanie. Nadal jednak mamy te same 14,2 mm przetworniki, co w AirDots 2.

Słuchawki Xiaomi Mi AirDots 2 SE mają dotykowy panel, a także czujnik twarzy, który rozpoznaje kiedy je zakładamy i zdejmujemy. Gadżet potrafi więc automatycznie wznowić i zapauzować muzykę.

Słuchawki wykorzystują technologię Bluetooth 5.0, a każda z nich waży zaledwie 4,7 grama. Wystarczą one na 5 godzin słuchania muzyki na jednym ładowaniu.

Etui ładujące jest w stanie przedłużyć czas pracy o 20 godzin. Samo akcesorium można z kolei naładować kablem USB-C w 1,5 godziny.

W tym modelu słuchawek nie uświadczymy aktywnego tłumienia szumów (ANC), mamy natomiast dwa mikrofony, które obsługują mechanizm redukcji szumów otoczenia, zwany przez producenta "Environmental Noise Cancellation".

Cena pchełek, które na razie wchodzą do sprzedaży w Chinach to 169 juanów (100 zł wg kursu średniego NBP z 15 maja 2020). Nie wiemy, kiedy wejdą do sprzedaży w Polsce, a w międzyczasie czekamy także na moment, kiedy pojawią się u nas także droższe AirDotsy 2.

Źródło: GSM Arena