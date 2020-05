Monitory AOC 24G2U i Q27G2U. Gdyby miały dziecko, to byłoby idealne

AOC 24G2U to 24-calowy monitor dla graczy. Wyposażony jest w matrycę IPS o rozdzielczości FullHD z odświeżaniem na poziomie 144 Hz i technologię synchronizacji klatek AMD FreeSync. Kosztuje mniej niż tysiąc złotych i oprócz rozdzielczości i rozmiaru ma wszystko, czego potrzebuję od monitora gamingowego.

AOC Q27G2U to 27-calowy monitor dla graczy. Wyposażony jest w matrycę VA o rozdzielczości WQHD z odświeżaniem na poziomie 144 Hz i technologię synchronizacji AMD FreeSync. Kosztuje mniej niż półtora tysiąca złotych i oprócz matrycy IPS ma wszystko, czego potrzebuję od monitora gamingowego.

24-calowy i 27-calowy monitor AOC trafiły do mnie na testy jeden po drugim. Każdy mnie czymś zachwycił i każdy mnie czymś odrobinę rozczarował. Chociaż 27-calowa wersja jest zdecydowanie bliżej mojego ideału, to ma jedną zasadniczą cechę, która mi przeszkadza i nad którą nie mogę przejść obojętnie.

Matryca VA, w którą wyposażony jest 27-calowy monitor AOC Q27G2U, ma to do siebie, że "smuży". Smużenie, to efekt, który najlepiej widać podczas szybkiego ruchu jasnych elementów na ciemnym tle. Stają się one niewyraźne, zmieniają kolory i zostawiają "smugę". Jest to "wrodzona" cecha matryc VA i praktycznie niemożliwa do wyeliminowania nawet w drogich modelach, które od tanich różnią się tym, że smużą mniej.

W modelu AOC Q27G2U smużenie nie jest może dramatyczne, ale efekt jest wystarczająco mocny, aby co chwilę o osobie przypominał, choćby podczas przesuwania kursora na ciemnym pulpicie. A szkoda, bo poza tym monitor jest świetny, spełnia wszystkie moje oczekiwania i jest godny polecenia. 27 cali przekątnej jest dla mnie rozmiarem idealnym, który pozwoli "wtopić się" w świat gry, ale jednocześnie nie muszę przemeblowywać biurka, jak dzieje się to w przypadku modeli o przekątnych 30 cali i więcej.

Rozdzielczość 1440p jest idealna dla 27 cali, nawet jeśli w większości gram w 1080p. Bezsensu – powiecie. Nic bardziej mylnego, sens jest i już tłumaczę gdzie. Sensowny rozmiar monitora dla rozdzielczości 1080p to 21 cali. Zdaję sobie sprawę, że obraz na 55-calowych telewizorach często jest wyświetlany w 2K albo nawet mniej i wygląda znośnie, ale różnica pomiędzy telewizorem a monitorem jest taka, że od jednego odsunięci jesteśmy o dwa metry, a w drugi praktycznie wsadzamy nos. Przez to na monitorach większych niż 21 cali o rozdzielczości 1080p z łatwością widać pojedyncze piksele.

Na 27-calowym monitorze z rozdzielczością 1440p, wyświetlając obraz w 1080p pojedynczych pikseli nie widać (o ile siedzimy w normalnej odległości 40–50 cm od ekranu). Ale dlaczego na monitorze 1440p nie wyświetlać obrazu w 1440p tylko gorszym 1080p – zapytacie. Odpowiedź jest prosta: różnica w jakości jest niezauważalna, ale różnica w liczbie klatek na sekundę to nawet 20 procent.

24-calowy AOC 24G2U jest hitem sprzedaży w Polsce. Trudno się dziwić, dobra cena (poniżej 1000 zł), 144 Hz odświeżania, panel IPS, 1 ms czasu reakcji, FreeSync, dobre kolory i elegancka stylistyka. I byłby też moim idealnym monitorem gdyby nie jego rozmiar i rozdzielczość.

Chociaż moim idealnym rozmiarem monitora jest 27 cali przekątnej, to 24-calowy AOC 24G2U nie był dla mnie wcale za mały. To cecha, która spokojnie mógłby przyjąć gdyby nie jego rozdzielczość. Chociaż 1080p może się wydawać optymalne dla 24-calowej matrycy, to niestety tak nie jest. Pojedyncze piksele rzucają się w oczy, zwłaszcza na krawędziach obiektów i w czcionkach, które w najlepszym wypadku stają się koślawe, a w najgorszym (np. w COD Warzone) prawie nieczytelne.

Moim idealnym monitorem byłoby połączenie obu: rozmiar i rozdzielczość wersji 27-calowej i matryca 24-calowej. Niestety taki model przeznaczony dla graczy, czyli z odpowiednio wysokim odświeżaniem i synchronizacją klatek nie miałby już tak atrakcyjnej ceny. 27-calowy model wyposażony jest w matrycę VA z tego powodu, że są to najtańsze z trzech głównie stosowanych w monitorach (VA, TN i IPS). AOC ma oczywiście model, który by mi pasował, ale kosztuje on już ok 2 700 zł. Poszukiwania trwają nadal.