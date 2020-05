Samsung QLED najlepszym przyjacielem PS5 i Xbox Series X? - patrzymy ile w tym racji

W tym momencie niemożliwe jest oczywiście przetestowanie konsol Xbox Series X i PS5, aczkolwiek są pewne fundamentalne aspekty, do których można się odnieść. Nie wymagają one nawet testów, tylko odniesienia się na sucho do specyfikacji. I na nich właśnie się skupimy.

Większość funkcji jest ściśle powiązana ze standardem HDMI 2.1 i jest jego częścią, dlatego HDMI 2.1 jest zresztą wymienione w pierwszej kolejności.

PlayStation 5 i Xbox Series X — najważniejsze funkcje telewizorów pod nowe konsole

Funkcjonalność Samsung QLED 2020: Porty HDMI 2.1 w telewizorach QLED 2020 zapewnią obraz w 4K i w 120 klatkach na sekundę



Czy mamy to u konkurencji? Tak (LG od 2019, Sony od 2020)



Czy konkurencja robi to lepiej? Tak samo

Zobacz również: Gadżetomania TV: Czy gracze mają większą wiedzę niż gimnazjaliści

120 FPS przy jednoczesnej rozdzielczości 4K będzie już możliwe na nowej generacji konsol. Nie w każdej grze, ale w części – tak. Pierwszym potwierdzonym tytułem w 120 FPS jest Dirt 5. Dlatego HDMI 2.1 zabezpieczy nas na przyszłość.

Funkcjonalność Samsung QLED 2020: Automatyczny Tryb Gry po wykryciu włączonej konsoli dostosuje ustawienia telewizora i zaproponuje najlepsze ustawienia do gry.



Czy mamy to u konkurencji? Tak (LG od 2019, Sony od 2020)



Czy konkurencja robi to lepiej? Tak samo

ALLM (Auto Low Latency Mode) to przydatna funkcja. Gdy przełączamy się na port HDMI, do którego podpięliśmy konsola, telewizor sam przestawi się w Tryb Gry. To on optymalizuje wyświetlanie obrazu, tak aby były jak najmniejsze opóźnienia kontrolera, co przekłada się na zwiększony komfort gry.

Telewizor Samsung QLED Q90T i konsola Xbox One X (Jakub Krawczyński)

Ten Automatyczny Tryb Gry przy okazji wie, że gdy na konsoli odpalimy np. Netflixa albo film z płyty Blu-ray, że nie jest to gra i wtedy wyłączy Tryb Gry (bo on akurat nie służy filmom, obniża poziom szczegółów).

Funkcjonalność Samsung QLED 2020: telewizory QLED 2020 zapewniają niewyczuwalny, niski input lag.



Czy mamy to u konkurencji? Tak



Czy konkurencja robi to lepiej? W teorii minimalnie gorzej, w praktyce: w najlepszych modelach konkurentów z grubsza podobnie / tak samo.

Input lag to czas opóźnienia, który mija od przekazania sygnału z naszego pada do odświeżenia tego ruchu na ekranie. Im niższy input lag tym dla graczy lepiej.

Notka odnośnie input lagu w Samsung QLED 2020 Samsung QLED Q90T wg producenta odznacza się input lagiem ok. 10 ms (a nawet poniżej tej granicy). Jednak do tej pory nie zweryfikował tego żaden serwis fachowym, niezależnym testem. Z kolei LG OLED CX odznacza się input lagiem 13 ms i zostało to przetestowane w fachowych serwisach.

Granica poniżej 15 ms to już świetny wynik, gdzie będzie on niezauważalny (w branży akceptowalna wartość jest do ok. 25 ms).

Funkcjonalność Samsung QLED 2020: AMD Freesync zapewni płynny obraz bez efektu "rozcinania" ramek obrazu.



Czy mamy to u konkurencji? Tak (LG), ale przy użyciu innego standardu (Nvidia G-Sync).



Czy konkurencja robi to lepiej? Nie. Rozwiązanie użyte w telewizorach LG jest przeznaczone dla komputerów PC, nie konsol.

AMD FreeSync jest typem technologii Variable Refresh Rate (VRR) i jest przydatną funkcją z dwóch względów.

Po pierwsze eliminuje ona efekt rozrywania ramek obrazu, który występuje, gdy gra "broni się" przed spadkiem płynności. Po drugie, gdy faktycznie dochodzi do spadków płynności, to FreeSync eliminuje tzw. "judder", czyli poczucie "rwania" ruchów postaci przez nas sterowanej w grze.

Ta technologia doskonale pomaga, gdy gra nie osiąga pełnych 60 FPS, a zamiast tego skacze między 45 a 50 FPS.

Funkcjonalność Samsung QLED 2020: Obsługa HDMI eARC



Czy mamy to u konkurencji? Tak (LG od 2019, wybrane modele Sony i Panasonic od 2020)



Czy konkurencja robi to lepiej? Tak samo

HDMI eARC to ważna z punktu widzenia audio funkcja. Szerzej o niej pisaliśmy w tym artykule. Zapewnia ona bezstratny dźwięk najwyższej jakości z Dolby Atmos, który możemy uzyskać na filmach wydanych na płytach 4K Ultra HD Blu-ray.

Zarówno Xbox Series X, jak i PlayStation 5 będą miały czytniki płyt 4K Blu-ray. Dlatego jeśli nam na doznaniach kinowych i audiofilskich zależy, eARC jest bardzo ważny.

Ani kabel koaksjalny ani optyczny nie są w stanie zapewnić żadnej formy Dolby Atmos (HDMI ARC oferuje stratną wersję Dolby Atmos z Dolby Digital Plus) ze względu na ograniczoną przepustowość.

Ponadto sprzęt audio zgodny z eARC najczęściej jest zgodny też z HDMI 2.1, a tym samym podłączając go pod HDMI eARC zachowujemy wszystkie bajery typu Variable Refresh Rate, Automatyczny Tryb Gry, a także sterowanie menu konsoli pilotem (w wybranych sprzętach) i wiele innych.

Rzeczy mniejszej wagi

Funkcjonalność Samsung QLED 2020: Poprawianie jakości obrazu w Trybie Gry (Real Game Enhancer Plus)



Czy mamy to u konkurencji? Nie do końca.



Czy konkurencja robi to lepiej? To zależy.

Większość konkurencji z panelami LCD nie ma takich technologii. Jednakże telewizory typu OLED w Trybie Gry zachowują bardzo dużo detali obrazu i tego rozwiązania akurat nie potrzebowały.

Funkcjonalność Samsung QLED 2020: Dodatkowe upłynnianie obrazu w Trybie Gry



Czy mamy to u konkurencji? Nie do końca.



Czy konkurencja robi to lepiej? Nie, ale w kontekście nowej generacji nie powinno to mieć znaczenia.

W nowej generacji obraz w 60 klatkach na sekundę będzie znacznie częściej standardem, dlatego to będzie miało mniejsze znaczenie.

Rozwiązanie Game Motion Plus Samsunga faktycznie mogło być przydatne w obecnej generacji konsol (PS4/Xbox One) przy grach w 30 FPS-ach: dzięki niemu optycznie mieliśmy poczucie obrazu niczym w około 45 FPS-ach, bez dodawania dużej ilości input lagu.

Funkcjonalność Samsung QLED 2020: Funkcja Game Multi-View to wygodny sposób na doskonalenie umiejętności lub pokonanie impasu – dzieląc ekran można jednocześnie grać i oglądać na YouTube film instruktażowy lub wymieniać informacje z innymi graczami.



Czy mamy to u konkurencji? Nie. Inni producenci mają tryby "obrazu w obrazie", ale nie z taką funkcjonalnością



Czy konkurencja robi to lepiej? Nie, Game Multi-View jest bardziej rozbudowane.

Jest to faktycznie ciekawa funkcja, przypominająca usunięty z czasem tryb Snap z konsoli Xbox One. Jednakże nie musi ona być przydatna dla każdego, dlatego wymieniłem ją jako ciekawostkę na samym końcu. Mogłaby się okazać pomocna, gdy szukamy podpowiedzi w momencie "zacięcia się" w jakiejś grze.

Opinia końcowa Jakub Krawczyński Jakub Krawczyński Telewizory Samsung QLED 2020 faktycznie, patrząc na wszystkie funkcje, są najlepiej przystosowane pod nową generację konsol. Aby być w 100 proc. fair — produkty tej firmy i LG dzieli wyłącznie włos. Na najważniejsze "bajery" związane z nowymi konsolami były gotowe także telewizory LG OLED i to już od 2019 roku.



Samsung jednak ma nad nimi tę przewagę, że obsługuje standard AMD FreeSync oraz ma lepszy tryb upłynniania gier (jednak może on się nie przydać każdemu). Ostatecznie mogę jednak obiektywnie potwierdzić, że stwierdzenie Samsunga nie było naciągane.



Jeśli chodzi o inne marki, na nową generację konsol w 100 proc. gotowe są także telewizory Sony z 2020 – ale nie całe portfolio, tylko wybrane modele, więc zwracajcie uwagę na parametry. Z kolei Panasonic (znany z najwyższej jakości telewizorów OLED) jest gotowy jedynie częściowo (modele HZ2000, HZ1500 i HZ1000 mają eARC i Automatyczny Tryb Gry, ale nie "udźwigną" 120 FPS przy 4K). Philips z kolei postanowił poczekać aż konsole nowej generacji się ukażą, zanim wprowadzi funkcje pod nie dopasowane. Tegoroczne modele obsłużą Automatyczny Tryb Gry.



Jeśli jesteście fanami jakiejś z innych powyższych marek, ale nie zamierzacie korzystać z TV do grania, to (poza eARC) wam to nie zrobi różnicy. Natomiast jeśli myślicie specyficznie o kupnie telewizora pod nowe konsole, to lepiej zaczekajcie aż wasza ulubiona marka będzie mieć najważniejsze z wyszczególnionych w tekście funkcji. W roku 2021 zagoszczą już one wszędzie.

Jakim jesteś graczem? Zapraszamy do wypełnienia ankiety, w której pytamy, czy gracie? W co? I jak często? Czy jesteście graczami niedzielnymi, czy profesjonalnymi? Podzielcie się z nami swoją opinią. Czekamy na Wasze odpowiedzi. Czytaj więcej

Źródło: Gadżetomania