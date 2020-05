Samsung planuje tworzyć okna generujące sztuczne światło słoneczne. Mają wspomóc nasze zdrowie

Firma SunnyFive planuje wprowadzić na rynek okna generujące światło, które zapewni wszystkie zalety naturalnego światła słonecznego. W praktyce będą to nowoczesne lampy działające podobnie do tych stosowanych w terapii światłem u osób cierpiących na sezonowe zaburzenia afektywne (SAD).

Okno ma zapewniać pełne spektrum naturalnego światła i można będzie je zaprogramować tak, aby naśladowało efekty świetlne prawdziwego okna. Kąt światła będzie się zmieniał w ciągu dnia i obejmuje różne "scenariusze słoneczne" - czyli wschód, świt, zmierzch i zachód słońca.

W sterowaniu oknem pomoże towarzysząca aplikacja, która umożliwi m.in. regulowanie temperatury, jasności kolorów oraz będzie oferowała funkcję budzika. Jednak Samsung zwraca uwagę również, że okna "pomogą syntetyzować witaminę D, gdy będziemy przebywać w pomieszczeniach lub w słabo oświetlonych miejscach". Firma zwraca uwagę również, że okna pozytywnie wpłyną na nasze zdrowie, podobnie jak światło słoneczne, a jednocześnie nie będą narażać nasz na szkodliwe promieniowanie UV.

Firma zapewnia również, że okna SunnyFive będą kompatybilne z innymi systemami inteligentnego domu firmy SmartThings. Chociaż nie jest to pierwsze sztuczne okno, jakie pojawiło się na rynku, to warto zwrócić uwagę, że to wygląda bardzo dobrze. Może sprawdzić się w mieszkaniach w blokach, gdzie kuchnia czy łazienka nie mają dostępu do naturalnego światła.

Niestety firma nie podała zbyt wielu szczegółów dotyczących nowego projektu. Nie zostały podane ceny, dostępność ani to, czy projekt w ogóle jest już w sprzedaży. Samsung podał jedynie krótką informację, że wspiera projekt SunnyFive. C-Lab obejmuje ok. 45 startupów, jednak wśród nich brakuje naprawdę przełomowych i głośnych rozwiązań. Być może okna SunnyFive znajdą swoje zastosowanie na szerszym rynku konsumenckim.