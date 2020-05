PlayStation 4: promocja z PlayStation Plus zaskakuje. W ofercie… klapki

"Ekskluzywne oferty, rabaty i zniżki na cały asortyment produktów oraz usług – tylko dla członków PS Plus" - tak prezentuje się program PlayStation Plus Rewards, z którym Sony ruszyło jesienią ubiegłego roku.

Wcześniej dostęp do PS Plus pozwalał grać w trybie sieciowym i oferował comiesięczny dostęp do "darmowych" - czyli opłacanych w ramach abonamentu — gier. Na przykład w tym miesiącu abonenci mogą zagrać w Farming Simulator 19 oraz Cities: Skylines. PlayStation Plus Rewards poszerzyło benefity.

Teraz do programu dołączyła… 15 proc. zniżka na wszystkie produkty w sklepie internetowym Kubota. W tym rzecz jasna kultowych w pewnych kręgach klapki.

Promocja na pierwszy rzut oka może wydawać się absurdalna, ale klapki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, gdy pierwszy raz trafiły do Biedronki. 70 proc. wszystkich par sprzedało się już pierwszego dnia, więc chętni mieli problem, żeby je zdobyć. Ciekawe, czy 15 proc. zniżka zadziała podobnie. Jeśli tak, to serwery mogą się zapchać — w końcu z PS Plus ma w Polsce ponad milion użytkowników.

Opłacający abonament mogą skorzystać z takich promocji jak 15 proc. zniżki na bilety w standardowej cenie w kinach Helios (choć teraz nie bardzo się przyda…), 5 zł zniżki przy zamówieniu bez min. kwoty zamówienia na pyszne.pl czy darmowy dwutygodniowy dostęp do jednego z pakietów player.pl.