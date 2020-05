Netflix przejął w Polsce Harry'ego Pottera i… wszyscy rzucili się, by go obejrzeć

Netflix niejako przejął serię od HBO Go — filmy są jeszcze na tej platformie, ale od przestaną być dostępne. I "na stałe" zostaną wyłącznie na Netfliksie.

Netflix już wprowadził do oferty "Harry'ego Pottera" i okazuje się, że był to strzał w dziesiątkę. W zestawieniu TOP 10 najchętniej oglądanych produkcji, które serwis przesyła użytkownikom, na trzecim miejscu uplasował się "Kamień Filozoficzny". Na piątym - "Komnata Tajemnic". Z kolei siódme miejsce należało do "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć", co pokazuje, że uniwersum stworzone przez J.K. Rowling ciągle cieszy się potężnym zainteresowaniem.

Jeszcze ciekawiej wygląda TOP 10 na dzisiaj — czyli wtorek. Aż sześć filmów z serii "Harry Potter" znajduje się na liście najpopularniejszych produkcji w kraju!

Jak widać takie powroty dobrze znanych bohaterów się opłacają. Niektórzy korzystają z okazji i oglądają ponownie, a pewnie nie brakuje młodych użytkowników, dla których to dopiero pierwsze zetknięcie z czarodziejami z Hogwartu.

Netflix od dawna wie, że nostalgia jest w cenie. Gigant zapłacił 100 mln dol., by móc rok dłużej pokazywać "Przyjaciół". To właśnie m.in. z powodu kultowego serialu do Polski nie wejdzie od razu nowa platforma HBO. O ile w Stanach Zjednoczonych udało się odzyskać licencję na "Friends", tak w Polsce jeszcze przez jakiś czas jest ona w rękach Netfliksa. To pokazuje potęgę nostalgii — dzieła sprzed ponad 20 lat mają przyciągać nowych użytkowników.