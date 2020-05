Jaki rower dla 5-latka wybrać? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę

5-latek to żywe srebro — maluchowi ciężko usiedzieć na miejscu, a kiedy się nudzi i "rozsadza" go energia, może stać się niegrzeczny. To oczywiście tylko jeden z powodów, dla którego warto tę energię nakierować na sport i aktywność fizyczną. Jazda na rowerze ma pozytywny wpływ na zdrowie oraz może być świetną okazją do spędzenia czasu z całą rodziną. Zanim jednak maluch zacznie szusować, należy odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki rower dla 5-latka będzie najlepszy.

5-letnie dziecko ma już na tyle dobrze rozwiniętą koordynację ruchową oraz zmysł równowagi, że powinniśmy skupić się na wyborze klasycznego rowery z pedałami. Jednak wiek nie powinien być pierwszym kryterium, którym się kierujemy przy zakupie. Na co zwrócić uwagę?

Kupując rower, kieruj się wzrostem

To nie wiek, a wzrost dziecka będzie kluczowym wyznacznikiem tego, jaki rower dla 5-latka wybrać. Jak wiadomo, każde dziecko rozwija się własnym tempem i ciężko tutaj kierować się schematem.

dla dzieci o wzroście 95–120 cm wybierz rower z pedałami z kołami 16" i obniżoną ramą

dla dzieci o wzroście 110–120 cm wybierz rower z pedałami z kołami 20" i ramą 11", 12" lub 13".

Co jeśli dziecko pasuje do obu kategorii? W tym wypadku najlepiej jest odmierzyć wysokość kroku. W praktyce wygląda to tak, że najniższe ustawienie siodełka nie powinno być wyższe niż ta wartość, dlatego

przy długości kroku do 50 cm wybierz rower z pedałami z kołami 16" i obniżoną ramą

przy długości kroku 51–54 cm wybierz rower z pedałami z kołami 20" i ramą 11"

przy długości kroku 55–57 cm wybierz rower z pedałami z kołami 20" i ramą 12"

przy długości kroku 57–60 cm wybierz rower z pedałami z kołami 20" i ramą 13"

Większość rowerów dla dzieci posiada regulowane siodełko, dzięki czemu jednoślad może "rosnąć" wraz z dzieckiem, przynajmniej przez pewien czas. Dopasowanie wysokości siodełka jest bardzo ważne, ponieważ wpływa na komfort i bezpieczeństwo jazdy, co jest niezwykle ważne u najmłodszych, którzy dopiero się uczą jeździć.

Na co jeszcze należy zwrócić uwagę?

Wiadomo już, jaki rower dla 5-latka będzie najlepszy, ale to wzrost i długość kroku to nie jedyne rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę przed zakupem.

Rower powinien być solidnie wykonany, wygodny i lekki - dzięki temu dziecko będzie się czuło na nim bezpiecznie i chętniej będzie korzystało ze sprzętu. Najlżejsze będą rowery aluminiowe i to one są również najchętniej wybierane przez rodziców. Aluminium jest również bardzo wytrzymałe, więc rower powinien przetrwać wszelkie upadki podczas pierwszych prób nauki jazdy.

Aby rower był wygodny, musi być dopasowany nie tylko do wzrostu dziecka. Najlepiej jeśli maluch przed zakupem będzie miał okazję "przymierzyć" się do swojego przyszłego jednośladu. Tym sposobem sprawdzi, czy wygodnie mu się wsiada i zsiada oraz, czy siodełko nie uwiera.

Ostatnią, ale niemniej ważną kwestią jest bezpieczeństwo. Rower musi posiadać odpowiednią konstrukcję i skuteczne hamulce, które nie wymagają od dziecka dużego nacisku, by zadziałały. Dobrze jeśli rower jest wyposażony w osłonę łańcucha, dzięki czemu nie tylko trudniej o uszkodzenia, ale również mamy pewność, że odzież nie zaplącze się w łańcuch.

Oczywiście nie bez znaczenia pozostają też względy estetyczne — najlepiej, jeśli dziecko ma szansę samodzielnie wybrać swój pierwszy "dorosły" rower, dzięki czemu może jeszcze chętniej na niego wsiadać. Ze znalezieniem kolorowego, atrakcyjnego wizualnie jednośladu raczej nie powinno być problemu.

Rower z kółkami bocznymi czy bez?

Jeśli dziecko wcześniej jeździło już na rowerze biegowym, to raczej nie będzie potrzebowało kółek bocznych do pomocy w nauce. Wielu rodziców mimo to decyduje się na ich zakup lub montaż.

Panuje przekonanie, że boczne kółka sprawiają, że jazda jest bezpieczniejsza. Oczywiście z nimi trudniej jest o wywrotkę, jednak mogą one utrwalać złe nawyki podczas jazdy lub wpłynąć negatywnie na postawę dziecka.

Polecamy, by dać dziecku szansę — niech spróbuje jazdy bez kółek bocznych, ale z pomocą opiekuna. Być może maluch szybko "załapie" jazdę i kółka nie będą potrzebne.

Ucząc dziecka jazdy na rowerze, należy pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Przede wszystkim aktywność ma sprawiać dziecku radość - jeśli zalicza potknięcia i się zniechęca, łagodnie namawiajmy je na kolejny próby. Zmuszając dziecko, nic nie osiągniemy, poza tym, że młody człowiek może zniechęcić się do wszelkiej aktywności fizycznej.

