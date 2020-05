Nowy naczelny Trójki. Kim jest Kuba Strzyczkowski? Znany nie tylko z radia

Kuba Strzyczkowski potwierdził, że przyjął propozycję objęcia funkcji dyrektora Trójki. Z radiem związany jest od 30 lat.

Zmiany w Trójce są pokłosiem nieudanej próby cenzury piosenki Kazika. Odpowiedzialnym za listę przebojów zasugerowano, że piosenka "Twój ból jest większy niż mój" nie powinna znaleźć się na pierwszym miejscu. Po oskarżeniach z redakcji zwolniło się wielu wieloletnich pracowników, w tym kojarzony z listą Marek Niedźwiedzki.

Kuba Strzyczkowski ostatnio prowadził popołudniowe wydania "Zapraszamy do Trójki". Znany jest też z audycji "Za, a nawet przeciw". Choć pracuje w radiu od 30 lat, to kojarzyć go można z innymi aktywnościami.

W TVP1 prowadził m.in. programy publicystyczne: Z refleksem, Kwadrans po ósmej i Autografy oraz informacyjny Teleexpress. Wystąpił w filmach: Ekstradycja 2 (1996) w roli dziennikarza na konferencji prasowej Halskiego (odc. 9; nie wystąpił w czołówce) oraz Trzy szalone zera (1999) jako Pantisek. Wikipedia

Jego pasją jest żeglarstwo. W 2012 roku został nagrodzony honorowym wyróżnieniem Rejs Roku – Srebrny Sekstant za samotny transatlantycki przelot na jachcie "Delphia III".