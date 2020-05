Jaki prezent dla gadżeciarza? - prezent dla Niego

1. Dla fana gier wideo

Wybór upominku dla osoby, która najlepiej czuje się w wirtualnym świecie może być kłopotliwym zadaniem. Graczowi spodoba się coś, co podniesie poziom jego cyfrowej przygody - nowiutka konsola czy laptop z najwyższej półki. Choć drogi, taki sprzęt będzie inwestycją na lata nie tylko jako narzędzie do zabawy, ale także do nauki lub codziennej pracy. Innym pomysłem na prezent dla Niego jest profesjonalny fotel gamingowy, który — odpowiednio wyprofilowany — znacząco podniesie komfort i zadba o kręgosłup gracza. Dla osób z mniejszym budżetem polecamy natomiast porządne słuchawki z mikrofonem lub myszkę wydrukowaną w technologii 3D, dopasowaną do indywidualnego kształtu dłoni.

A gdyby tak przenieść realia znane z gier wideo do rzeczywistego świata? Podaruj mężczyźnie wizytę na strzelnicy, podczas której wypróbuje moc prawdziwej broni lub jazdę za sterami czołgu. Gwarantujemy, że taki prezent ucieszy każdego fana symulacji! Ciekawą opcją będzie również organizacja seansu VR, gdzie po założeniu specjalnych gogli przenikniecie po świata rodem z science fiction. Wycieczka po świecie wirtualnej rzeczywistości może być świetnym pomysłem na… randkę w grę komputerowej!

2. Dla amatora nowych technologii

Twój luby otacza się gadżetami na każdym kroku? Podaruj mu niebanalny prezent, który urozmaici jego rutynę. Wiecznym śpiochom spodoba się uciekający zegarek lub budzik snajpera, który wyłącza się jedynie po celnym strzale w tarczę. Smartpen, długopis, który przenosi zapisane słowa na urządzenia elektroniczne (np. na telefon lub tablet), będzie wybawieniem dla studenta, który tonie w stosie notatek lub kreatywnego myśliciela.

Dla mężczyzny, które nie rozstaje się ze swoim telefonem, możesz wybrać coś spośród wielu gadżetów dedykowanych do smartfona. Miniprojektor, który pozwala udostępniać ekran z urządzenia jest nieoceniony na spotkaniach biznesowych czy w rodzinnym gronie, kiedy chcesz pochwalić się zdjęciami z ostatniej podróży. Innym pomysłem mogą być specjalne obiektywy do smartfona (rybie oko lub mikroskop, którzy przybliży obraz ponad 300 razy!) lub okulary do wirtualnej rzeczywistości.

3. Dla sportowca

Technologia towarzyszy nam dziś niemal w każdej dziedzinie życia, także w sporcie. Co podarować mężczyźnie, który prowadzi zdrowy styl życia i najchętniej nie wychodziłby z siłowni? Najnowszy smart watch lub opaska sportowa łączą w sobie funkcje klasycznego zegarka z licznikiem kalorii, czujnikiem tętna i urządzeniem do monitorowania snu. Taki gadżet będzie niezastąpionym asystentem podczas każdego treningu dla osoby, która dba o swoje zdrowie.

Elektryczna hulajnoga, tradycyjny sprzęt w nowej odsłonie, szturmem podbiła serca użytkowników w każdym wieku. Modny pojazd w prezencie sprawdzi się dla osoby, która szuka ekologicznej alternatywy dla jazdy samochodem lub komunikacją miejską.

Panów, którzy uwielbiają próbować nowe aktywności, zachwyci natomiast możliwość przetestowania niecodziennych sportów - flyboard w odrzutowych butach, które podniosą śmiałka na wysokość nawet 10 m nad powierzchnię wody lub rzucanie siekierami.

4. Dla eleganta

Zakup garnituru jest wyzwaniem, przed którym prędzej czy później stanie każdy mężczyzna. Porządny frak jest bowiem podstawowym elementem męskiej garderoby — ubraniem do zadań specjalnych, niezbędnym na rozmowach o pracę, weselach czy spotkaniach z kontrahentami. Garnitur, który posłuży na lata, powinien być nie tylko wykonany z jakościowych materiałów, ale także precyzyjnie dobrany do sylwetki i urody pana. W tym zadaniu niezwykle pomocne mogą okazać się rady profesjonalisty. Spotkanie ze stylistą będzie doskonałym prezentem dla faceta, który wie, jak ważną rolę odgrywa szykowny wygląd.

Mężczyzna, który lubi wyrażać się przez ubiór, doceni także wyszukany prezent w postaci eleganckiego zegarka lub oryginalnych spinek do mankietów. Możesz postawić na klasyczne, złote klamerki lub bardziej zwariowany wariant biżuterii — geeka ucieszą zabawne spinki z postaciami z kultowej gry Pac-Man lub z motywem z ulubionego filmu (np. Władcy Pierścieni lub Avengers).

5. Dla fotografa

W ostatnich latach coraz chętniej wracamy do tradycyjnej, analogowej fotografii. Wywołane zdjęcia mają w sobie czar, którego brakuje cyfrowym obrazom oglądanym na ekranie komputera. Pasjonata kadrów zachwyci zatem jednorazowy aparat na film (standardowy lub wodoszczelny do zdjęć podwodnych, który umożliwia fotografowanie na znacznych głębokościach), negatywy lub drukarka do smartfona, dzięki której obdarowany szybko wydrukuje zdjęcia bezpośrednio z telefonu.

Mężczyźnie, który dopiera zaczyna swoją przygodą z aparatem podaruj weekendowy kurs fotografii. Lekcje z profesjonalistą pozwolą mu poznać tajniki wymarzonego sprzętu i rozwinąć dopiero raczkujące umiejętności.

