Urządzenie, które może odtworzyć prawie każdy smak. Wystarczy je polizać

Liczne badania wykazały, że ludzie odczuwają pięć podstawowych smaków: słodki, słony, gorzki, kwaśny oraz umami. Jest to możliwe za sprawą receptorów rozmieszczonych w kubkach smakowych na języku. Dzięki nim człowiek jest w stanie dokonać chemicznej analizy składu spożywanych pokarmów.

Naukowa iluzja

Wiedzę na temat kubków smakowych i działania języka wykorzystał Homei Miyashita. Dzięki niej japoński naukowiec stworzył prototyp urządzenia, które zyskało nazwę syntezator Norimaki. Inspiracją do jego stworzenia były również doświadczenia z mikroskopijnymi pikselami, składającymi się z czerwonych, zielonych i niebieskich elementów. Łącząc się z różną intensywnością, tworzą kolorowe obrazy. Pozwala to na oszukanie ludzkiego wzroku. Oczy widzą coś, co faktycznie nie istnieje.

Miyashita zastanawiał się, czy takie podejście przyniesie podobne efekty w przypadku próby oszukania ludzkich kubków smakowych. Dotychczasowe badania skupiały się na symulowaniu jednego ze smaków bez obecności jedzenia. Naukowiec zdecydował się na bardziej agresywne podejście, w którym pobudza się wszystkie pięć smaków. W tym celu zastosował różne żele.

Wielosmakowe żele

Żele oznaczone kolorami zostały wykonane z agaru uformowanego w kształt długich rurek. Każdy z nich ma inny smak. W ich produkcji zastosowano glicynę do stworzenia słodkiego smaku, kwas cytrynowy do kwaśnego, chlorek sodu do słonego, chlorek magnezu do gorzkiego i glutaminian do pikantnego umami.

Gdy urządzenie zostanie dociśnięte do języka, użytkownik doświadcza wszystkich pięciu smaków jednocześnie. Określone smaki powstają przez zmieszanie żeli w określonych ilościach i intensywności.

W celu aktywacji całego procesu, Miyashita owinął prototyp miedzianą folią. Dzięki temu, gdy urządzenie jest trzymane w ręce i dotyka do powierzchni języka, tworzy się obwód elektryczny (przez ludzkie ciało). To z kolei umożliwia aktywację zjawiska elektroforezy.

Elektroforeza pozwala na poruszanie się cząsteczek w żelu, gdy pojawia się bodziec w postaci pola elektromagnetycznego. Cząsteczki o różnej wielkości są sortowane w odpowiedni sposób, aby uzyskać konkretny smak. Podczas testów użytkownicy Norimaki mogli poczuć smak zarówno cukierków, jak i sushi, bez konieczności ich spożywania.

W obecnej formie urządzenie jest nieporęczne, ale naukowiec ma w planach jego miniaturyzację. Być może w przyszłości pozwoli odtwarzać satysfakcjonujące uczucie jedzenia kawałka czekolady bez konieczności spożywania dodatkowych kalorii.