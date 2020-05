Koronawirus. Kina i teatry wrócą. Rząd podał datę

Kina zostały zamknięte w dniu 12 marca. Dla branży był to olbrzymi kłopot, po części wykorzystany przez serwisy VOD. Sytuacja jednak wkrótce może wrócić do normy.

Jak poinformował premier Mateusz Morawiecki, kina i teatry ponownie zostaną otwarte 6 czerwca.

Nie oznacza to, że wszystko będzie po staremu. Na sali zajętych będzie połowa miejsc, a obecni widzowie będą musieli mieć na sobie maseczki.

Otwarcie kin to jedno. Nie wiadomo wciąż, czy widzowie skorzystają z takiej możliwości. Redakcja Gadżetomanii w tym celu zleciła badanie panelowi Ariadna, który wykonał je metodą CAWI.

Miemal co piąty (18 procent) respondent zaznaczył, że nie interesują go kina, nawet jeśli miałyby funkcjonować one z powrotem. Prawie taka sama grupa odpowiadających (17 proc.) być może poszłaby kiedyś do kina (choć nie odczuwa też jego braku), ale obawia się o epidemię.